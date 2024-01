乃木坂46賀喜遥香「どうやって持って帰る!?」『紅白』でYOASOBIからサインをもらってテンション爆上がり！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月11日(木)の放送ではリスナーのメッセージを取り上げ、昨年末に出場した「第74回NHK紅白歌合戦」でのエピソードを紹介しました。賀喜:今回は、みんなから届いた“年末年始”の書き込みをチェックしていきます!紅白お疲れ様でした!「おひとりさま天国」での、金色っぽいかわいい衣装やYOASOBIさんの「アイドル」での青と白の衣装もすごくかわいかったです。裏側があれば教えてほしいです!(16歳)賀喜:「第74回NHK紅白歌合戦」に、乃木坂46は9年連続9回目の出場をさせていただきました。本当にありがとうございました! 乃木坂としては9回なんですけど、私は4期生なので出演は5回目ですかね? 今回は5期生の井上和ちゃんがセンターをつとめる「おひとりさま天国」を披露させていただきました。和ちゃんは2回目とかかな? 私ですら5回目でも緊張するのに、2回目でしかもセンターで……ってなったら、絶対にめちゃめちゃ緊張するだろうなって思って。出番の前に隣だったので、和ちゃんのほうを見たら、もう涙目……シクシクしてた。リハーサルではすごく堂々としていて大丈夫なように見せていたけど、めちゃめちゃ緊張してたんだろうなって思いました。私は紅白歌合戦でセンターに立ったことはないし、和ちゃんの気持ちがわかるわけじゃないけど……だからこそ力になっていたらいいなと思って、「大丈夫か~?」って言ってよしよししていました(笑)。先輩みんなでよしよし! メンバー5期生でも慰め合っていて、「あ~乃木坂だなあ」って思いましたね。和が頑張ってくれたから、大成功だったんじゃないかなって思います! みなさん観てくださったかな?賀喜:YOASOBIさんの「アイドル」にも出演させていただきました。紅白歌合戦に出場したアイドルのみなさんって言うんですかね? アイドル大集結っていう演出で、アイドルの人たちが踊りつないでいくみたいな演出だったんですけど……。乃木坂は1サビを任せていただいて、いいんですか!? って感じでした。6人で出たんですけど、みんなで「キレッキレに踊ろう!」って言って。アイドルがいっぱい出るからこそ、「私たちも天才的で完璧なアイドルだぞ!」っていう気持ちで踊ろうって言ってやっていました(笑)。それもすっごく緊張したんですけど、YOASOBIさんが大好きなのですっごく嬉しかったですね! 新しい衣装もいっぱい着れて、楽しかったです。YOASOBIさんが出演前に「よろしくお願いします!」って言って、“YOASOBI”って書いてあるステッカーに『賀喜遥香さんへ』って書いてサインも書いてくださって……! みんなで、「どうしよう!」「これどうやって持って帰る!?」「ファイル持ってないんだけど……どこに入れよ!?」「スマホの裏とかでいいかな?」「でも、サインはげちゃうかな?」とか言って、テンション爆上がりでやっていましたね(笑)。楽しい紅白歌合戦でした。乃木坂46は9回連続で出場させていただいているので、10回目の出場ができるように今年も1年頑張りたいなと思います! ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/