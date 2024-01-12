アニメイベント「AnimeJapan 2024」のビジュアルと出展社情報が公開された。
パブリックデイが3月23日、24日に東京・東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2024」。今年はアニプレックス、KADOKAWA、TOHO animationなどのアニメ関連企業をはじめとした110社の出展が決定しており、東京ビッグサイトの東展示棟すべてを使用した11回目にして過去最大規模での実施となる。
ビジュアルには「アニメ、新時代。」というキャッチコピーとともに、「ブルーロック」「ぼっち・ざ・ろっく！」「薬屋のひとりごと」「Re:ゼロから始める異世界生活」といった作品などから総勢22キャラクターが登場。「ちびまる子ちゃん」のまる子と「攻殻機動隊 SAC_2045」の草薙素子が並ぶなど、作品を超えてキャラクターたちが共演を果たしている。
さらに1月19日20時には、山口勝平と種崎敦美がナレーションを務める動画「AnimeJapan KICKOFF 2024」を、AnimeJapan公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。全ステージのラインナップ情報をはじめ、最新情報が一挙に公開される予定だ。
※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。
「AnimeJapan 2024」
日時：2024年3月23日（土）、24日（日）9:00～17:00 ※最終入場16:30
会場：東京都 東京ビッグサイト 東展示棟1～8ホール