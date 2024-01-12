TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」の先行カットが公開された。

「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」はアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」シリーズの最新作。明日1月13日放送の第1話では、主人公・明導アキナが、惑星クレイの幻に触れて運命すら変えられるという“運命者カード”を手に入れることに。アキナはこれをきっかけに、勝ち残れば願いが叶うという“運命大戦”へと身を投じていく。同作では、メインキャラクターのデザイン原案をCLAMPが担当。明導アキナ役をKis-My-Ft2の宮田俊哉が演じる。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」

放送情報

テレビ東京：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～

テレビ愛知：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～

テレビせとうち：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～

テレビ大阪：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～

テレビ北海道：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～

TVQ九州放送：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～

BS日テレ：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:30～

配信情報

Prime Video / dアニメストア / ニコニコ / YouTube「ヴァンガードチャンネル」 ほか

スタッフ

製作総指揮・原案：木谷高明

原作：ブシロード、伊藤彰

キャラクターデザイン原案：CLAMP

監督：山田卓

シリーズ構成：校條春、大西雄仁

キャラクターデザイン：永作友克、齊田博之

総作画監督：永作友克、PARK Gayoung

ユニット作画監督：小栗寛子

プロップデザイン：多田靖子、国吉杏美

メカニックデザイン：高倉武史

ロゴデザイン：鎌田 誠

美術設定：石森連

美術監督：李春

3DCGディレクター：西野隼人

色彩設計：小宮ひかり

撮影監督：武井夏樹、大友志優

音響監督：明田川仁

音響効果：上野励

編集：黒澤雅之

音楽：桑野聖

入場曲音楽プロデューサー：山田公平

制作担当：越石英一

アニメーション制作：Kinema citrus、ぎふとアニメーション、STUDIO JEMI

製作：ブシロード

キャスト

明導アキナ：宮田俊哉

ガブエリウス：福山潤

明導ヒカリ：幸村恵理

員弁ナオ：西尾夕香

呼続スオウ：川島零士

西塔ミコト：岩田陽葵

清蔵タイゾウ：真野拓実

伊勢木マサノリ：森嶋秀太

大倉メグミ：進藤あまね