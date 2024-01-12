TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」の先行カットが公開された。
「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」はアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」シリーズの最新作。明日1月13日放送の第1話では、主人公・明導アキナが、惑星クレイの幻に触れて運命すら変えられるという“運命者カード”を手に入れることに。アキナはこれをきっかけに、勝ち残れば願いが叶うという“運命大戦”へと身を投じていく。同作では、メインキャラクターのデザイン原案をCLAMPが担当。明導アキナ役をKis-My-Ft2の宮田俊哉が演じる。
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」
放送情報
テレビ東京：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビ愛知：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビせとうち：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビ大阪：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビ北海道：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
TVQ九州放送：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
BS日テレ：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:30～
配信情報
Prime Video / dアニメストア / ニコニコ / YouTube「ヴァンガードチャンネル」 ほか
スタッフ
製作総指揮・原案：木谷高明
原作：ブシロード、伊藤彰
キャラクターデザイン原案：CLAMP
監督：山田卓
シリーズ構成：校條春、大西雄仁
キャラクターデザイン：永作友克、齊田博之
総作画監督：永作友克、PARK Gayoung
ユニット作画監督：小栗寛子
プロップデザイン：多田靖子、国吉杏美
メカニックデザイン：高倉武史
ロゴデザイン：鎌田 誠
美術設定：石森連
美術監督：李春
3DCGディレクター：西野隼人
色彩設計：小宮ひかり
撮影監督：武井夏樹、大友志優
音響監督：明田川仁
音響効果：上野励
編集：黒澤雅之
音楽：桑野聖
入場曲音楽プロデューサー：山田公平
制作担当：越石英一
アニメーション制作：Kinema citrus、ぎふとアニメーション、STUDIO JEMI
製作：ブシロード
キャスト
明導アキナ：宮田俊哉
ガブエリウス：福山潤
明導ヒカリ：幸村恵理
員弁ナオ：西尾夕香
呼続スオウ：川島零士
西塔ミコト：岩田陽葵
清蔵タイゾウ：真野拓実
伊勢木マサノリ：森嶋秀太
大倉メグミ：進藤あまね