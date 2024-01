SCANDAL・HARUNA「2023年は充実していました」2024年の幕開けに「去年の抱負」を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月1日(月)の配信では、SCANDALメンバーたちが「2023年の抱負」を振り返りました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:新年あけまして……。一同:おめでとうございます!HARUNA:ということで、2024年もよろしくお願いします!一同:お願いします!HARUNA:新年最初の「Catch up」は、奇跡の元日配信!MAMI:すごいね。HARUNA:そして、記念すべき200回目!一同:うわ~。HARUNA:こんなに重なることなんてありますか?TOMOMI:すごいね。RINA:すごいよ。HARUNA:シーズン2としては、40回。まあ、長く番組をやらせてもらっていますね。ありがとうございます。一同:ありがとうございます!HARUNA:今年も楽しくお届けしていきたいと思います。というわけで「一年の計は元旦にあり」ということで、新年の抱負をそれぞれ発表していきます。と、その前に。実は去年も新年の抱負を発表していたんです。覚えてる?RINA:なんて言ったかなあ。TOMOMI:覚えてないな……なんやろ。MAMI:全然覚えていない……。HARUNA:しかも、新年の抱負を3つもあげていたんです。TOMOMI:3つも!?RINA:え~? なんて言ったのかなあ……。HARUNA:私、ひとつは覚えているんだよね。MAMI:すごい。えらいね。TOMOMI:1人3つってこと?HARUNA:そうそう。箇条書きで3つポンポンポンってあげたよ。TOMOMI:やったっけ?HARUNA:スケッチブックに書いたはず。TOMOMI:ほんまになんも覚えていない。RINA:思い出したい!※メンバーそれぞれの抱負を振り返ります。まずは、HARUNAの2023年の抱負を発表。1:もうちょっと運動する2:早寝する3:旅行するHARUNA:けっこうできてる!TOMOMI:できてるじゃん!HARUNA:1の「もうちょっと運動する」は、去年からピラティスを始めたし、2の「早寝する」はどうかなあ……みんなよりは早いと思うけど。RINA:何時くらいに寝てる?HARUNA:1時とか……。RINA:早い!MAMI:早い! えらい!HARUNA:みんなよりは早いと思う。最後の「旅行する」は、旅行というか、推しのコンサートを観に遠征するみたいなことはけっこうやったかな。RINA:そうなんや。TOMOMI:まあ、旅行といえば旅行だよ。地方に行くってことやもんな。RINA:じゃあクリアだ。HARUNA:お、クリアしたかも。一同:すごい、えらい(一同で拍手)!HARUNA:2023年は充実していました。じゃあ、TOMOMIさんの2023年の抱負、3つを振り返ってみましょう。※TOMOMIの2023年の抱負は、「スヌーズを減らす」でした。TOMOMI:「スヌーズを減らす」とは?HARUNA:……これだけ?TOMOMI:え? 3つもないやん!MAMI:で、減らせた?TOMOMI:(スマホを手に取り)ちょっと見てみようか……。※スマホには大量のスヌーズがセットされていました。RINA:やばーい……。MAMI:うわー……。一緒一緒、一緒です……。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056