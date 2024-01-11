ショートアニメ「名湯『異世界の湯』開拓記 ～アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした～」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。

本日1月11日にTOKYO MXで放送開始の「名湯『異世界の湯』開拓記 ～アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした～」。第1話「狐少女と温泉の作法」は、大の温泉マニア・湯川好蔵が命を落とし、お稲荷さまのお使い姫・繭玉さんと、異世界にやって来るところからはじまる。硫黄泉のにおいを嗅ぎつけた彼は、不思議な世界には目もくれず、においのするほうへ駆けだしていくのだった。

併せて「名湯『異世界の湯』開拓記 ～アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした～」のASMRのボイスドラマ情報を解禁。原作者・綿涙粉緒が完全監修したボイスドラマは、ASMRの制作会社・ウェイブが運営するVoiceFestaで、2月8日24時に順次配信開始される予定だ。またそのほかのサイトでも、3月1日より順次配信。さらにVoiceFestaでは、繭玉役・三宅麻理恵、リリウム役・恋糸りあ、オーヘンデック役・倉持京子によるASMRのボイスコメントの公開を予定している。ボイスドラマの配信スケジュールについては、VoiceFestaの公式サイトで確認しよう。

加えてAnimeFestaの特設ページでは、好蔵役・常盤昌平、三宅、恋糸、倉持、ルイルイ役・宮咲あかり、小町役・宮世真理子のインタビューを公開。AnimeFestaの公式X（旧Twitter）アカウントでは、第1話の放送直後に、キャストのサイン入りポスターが抽選で1人に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。

TVアニメ「名湯『異世界の湯』開拓記 ～アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした～」

放送情報

TOKYO MX：2024年1月11日（木）より毎週木曜日25:00～

BSフジ：2024年1月17日（水）より毎週水曜日25:00～

配信情報

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スタッフ

原作：綿涙粉緒「名湯『異世界の湯』開拓記 ～アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした～」（HJノベルス／ホビージャパン）

キャラクター原案：吉武

漫画：佐々木マサヒト（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：峯友則

シリーズ構成 / 脚本：香椎葉平

キャラクターデザイン：保村成

美術監督：三宅昌和

美術設定：平栁悟

色彩設計：村口冬仁

編集：河上尚

撮影監督：坂野正弥

音楽制作：YAB EntertainMent

アニメーション制作：BloomZ×ウルフズベイン

制作協力：月虹

製作：「異世界の湯」製作委員会

キャスト

湯川好蔵：常盤昌平

繭玉：三宅麻理恵

リリウム：恋糸りあ

オーヘンデック：倉持京子

ルイルイ：宮咲あかり

小町：宮世真理子