超学生「何でもアリで！」JFN『超学生の仮面を脱ぐ夜』で深夜ラジオに初挑戦

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月10日(水)の放送は、歌い手の超学生さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、最近のこだわりや昨年12月からスタートしたレギュラーラジオ番組について聞きました。COCO教頭:超学生先生は、ミステリアスなベネチアンマスクと、それに相反するインパクト大のガナリヴォイスで人気の歌い手さんです。私が去年教頭に就任してすぐのタイミング(2023年4月19日)でいらっしゃって、今回で2回目の来校です。今日も派手目なマスクをつけられていますが……。超学生:ゴテゴテですね(笑)。COCO教頭:これは……ネジですか?超学生:歯車かな?COCO教頭:歯車とチェーンが付いた、かなりかっこいいベネチアンマスクです。前回は、歯型をとって家に並べているという話をされていましたけど、今も続いているのですか?超学生:続いてないです。最近は、スリッパをいっぱい並べています。こもり校長:いろんな種類のスリッパを?超学生:そうです。爪とか付いているのを並べています! でっかいのからちっちゃいのまでありますよ。COCO教頭:何種類くらいですか?超学生:9! そのうち、6種類がトムとジェリーです。こもり校長:だったらそれは、スリッパというよりトムとジェリーを並べているんですよ!超学生:いやいや! あとの3種類も見てほしいんですよ!こもり校長:超学生先生は、毎週木曜日深夜2時からJFN系列で放送中の「AuDee CONNECT」内で「超学生の仮面を脱ぐ夜」という番組を届けています。超学生:やらせてもらっています!こもり校長:超深夜番組をやってみてどうですか?超学生:いままでやってこなかったので、最初は不安だったんですけど……意外とそういうのが好きな方が多かったみたいです。好反応をいただいているみたいで良かったです。こもり校長:ラジオって、素の自分を出していくメディアじゃないですか。作り込まれていないものを届けるのがラジオだと思うんですけど、“仮面を脱ぐ”ことに抵抗はないんですか?超学生:僕はほかの歌い手さんと比べても……普段の配信やSNSでも、キャラクターを作ってガッツリやる、みたいなタイプではないので抵抗はないですね。このラジオは何でもアリでやっているときがあるので、オンエアされてないだけですごいとこまで言っちゃっているときがありますね(笑)。COCO教頭:未公開トークが楽しめる番組メンバーシップもあるということで。超学生:そうですね。オンエアにギリ乗せられなかったやつが、こっちにあったりします(笑)。COCO教頭:めちゃめちゃ聞きたいな(笑)。この日は、『ヒーローとヴィラン逆電』と題して放送。10代のリスナーと電話をつなぎ、それぞれが相談する誘惑に負けそうなこと、葛藤していることについて、ヒーローに扮した校長とヴィランに扮した超学生さんが、それぞれの役に見合った言葉で導きました。超学生さんは、放送同日の1月10日(水)にデジタルシングル「Abyss-Over」をリリース。この楽曲は、テレビアニメ「デュエル・マスターズWIN 決闘学園編」のエンディングテーマです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/