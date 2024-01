Mrs. GREEN APPLE「夢のような気持ち」『ケセラセラ』でレコ大受賞 周りのアーティストからは温かい拍手も

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。1月8日(月)の放送では、昨年末の出演番組などを振り返りました。そのなかから、「ケセラセラ」で大賞を受賞した「第65回 輝く!日本レコード大賞」でのエピソードを紹介します。大森元貴 (Vo/Gt):まず……年明けましたね。年末は本当にありがとうございました!藤澤・若井:ありがとうございました!大森:レコ大(レコード大賞)とっちゃったよ、みなさん!若井滉斗 (Gt):みなさんのおかげです。大森:みなさんのおかげだ……ほんとにすごい!大森:レコ大ね、いやー嬉しかったですね。あらためて、どうでしたか?藤澤涼架 (Key):前の年も出場させていただいて。若井:そうですね。大森:「ダンスホール」でね。優秀作品賞!藤澤:そのときは、「初めてレコ大に出させてもらえた」って喜びがすごく大きくて。今回は「ケセラセラ」で……もちろん「受賞できたらいいな」っていう気持ちはあったけど、本当にわからないじゃん。ドラムロールでめちゃくちゃドキドキして、いろんな感情が入り混ざって。呼ばれたときは、夢のような気持ちというか。大森:そうだね、思った……だし、「ケセラセラ」という楽曲でとれたのが嬉しくない?若井:そうだね。大森:“なるようになる”っていう言葉が、深くたくさんの方に届いたっていうのが、作家としてもステージマンとしても、すごく光栄だったな、作ってよかったなと思った。若井はどうでした?若井:2023年を象徴するアーティストさんたちが並んでるなかで、自分たちも受賞させていただいて。しかも最優秀賞をね。本当に光栄でしたし、とても嬉しかったですね。大森:みなさんが決まったときに拍手してくれて、「おめでとう!」とか言ってくれて。すごく温かい拍手で、それがすごく印象的だった。若井:そうそう!大森:あらためて、ありがとうございました。本当に頑張ります! ありがとうございます。藤澤・若井:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/