「相性がいいとは思わない…！」リスナー判定は「30％」琉球風水志シウマは「？」SOL!こもり校長とCOCO教頭の関係性

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月9日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、お互いの相性について追求する場面がありました。この日は、『新春初占いスペシャル』を放送。ゲストの琉球風水志シウマさんが、校長や教頭、リスナーの2024年を占いました。今回紹介するトークは、シウマさんが登場する前に著書を読んだ2人がリスナーに質問した内容と、その後あらためてシウマさんから聞いた2人の関係性です。こもり校長:今日は占いの授業をしていきます。ここに、今日のゲスト講師の本「琉球風水志シウマの恋占い」があるんだけど、恋だけじゃなくて人や仕事の相性もパーセンテージで載っています。それによると……校長と教頭の相性は「?%」。校長と教頭は五黄土星なんだけど、この相性だけが「?%」なの。これは……何?COCO教頭:いいの? 悪いの!? っていうね(笑)。こもり校長:生徒(リスナー)のみんなにも聞きたいんだけど、校長と教頭の相性が出せるんだったら何%だと思う?COCO教頭:ぜひ、学校掲示板に書き込んでほしいね。こもり校長:もうそろそろ(4月で)丸1年やってきたけど、相性がいいとは思わない……!COCO教頭:いい日と悪い日があるね(笑)。こもり校長:いや! 「いい」と思った日もない! 相性は確実に悪い!COCO教頭:ね~……! それがどう出るか、生徒に書き込んでもらいたいね。【聴いていて、とことん良いときと悪いときがあるなって思うので55%くらいだと思います。いつもノリが良くて楽しいけど、「(話が合わなすぎて)帰ろうか」となっていた授業もあったような……】(14歳)COCO教頭:ゴーゴーか……(笑)。【校長教頭の相性か……………まぁ30%くらいかな?】(17歳)COCO教頭:低ぃ~。こもり校長:(笑)。まぁ、俺からすると高いけどね~!COCO教頭:本当!?【リアルなところで58%で!】(X投稿)COCO教頭:刻んだね~。こもり校長:これはだいぶ高いよ! みんなが、マジで考えて送ってくれてる(笑)。こもり校長:シウマ先生の本によると、校長と教頭の相性を確認したら「?%」だったんですけど……これは、どういうことなんですか?シウマ:唯一ココだけなんですよ。どうしても数字がつけられなかったんです。こもり校長:なんでですか?シウマ:本当にいいときは、ものすごくいいんです。でも5分後に、いきなり(関係が)壊れる可能性も秘めているんです。だからよめなくて、「?%」にしました。こもり校長:なるほどね~……。シウマ:だから、本人たちの好き嫌いを本当に理解し合った状態で会わないとうまくいかない可能性があるし、急に嫌いになる可能性もあるんです。最近はやりの蛙化現象みたいな。そういう可能性を秘めているのが、この五黄土星という人たちの相性なんです。COCO教頭:不安定という意味ではないんですか?シウマ:不安定ではなくて、理解し合えるか、譲り合えるかどうかですね。自分が引けるか、許せるかどうか、というのが大きなポイントになってきます。COCO教頭:はい……。シウマ:この五黄土星というのは、基本"許せない"特徴があって……(笑)。だから、譲れないんですよね。それぞれが社長のエネルギーというか、まとまらないよね、っていう。こもり校長:なるほど~……!シウマ:でも相性が悪いから毛嫌いするのではなくて、特性もあるので。この本には「なぜ嫌いなんだろう」というところも書かれてあるので、そこを理解すると……。COCO教頭:対策がとれるんですね。シウマ:人間(関係)対策本にもなり得るんじゃないかな、と思って書いています。こもり校長:僕たちはどうしたらいいんですか!?シウマ:そのままでいいんじゃないですか? いつか崩れたら崩れたで……。こもり校長:崩れたらどうしたらいいですか?シウマ:崩れたら、もう戻らないです。COCO教頭:ええっ!シウマ:でも、崩れた形でお互いがまた歩み寄る可能性があるから「?%」なんですよ。こもり校長:は~……お互いが面倒くさいヤツなんですね(笑)。