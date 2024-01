SEVENTEEN・DINO「命がけでやった」初のソロミックステープ『Wait』MV撮影はメンバー全員が応援

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの最年少メンバー、DINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。2回目となる1月9日(火)の放送では、昨年11月に発表した1stソロミックステープ「Wait」を紹介しました。DINO:今夜は、DINO先生のことを生徒(リスナー)のみなさんに知ってもらうために、DINO先生のファーストソロミックステープ「Wait」の授業をおこないます。(15歳)DINO:とてもありがたいですね。僕もみなさんをそういう明るい気分にしてあげたいと思って「Wait」を作ったんですけど、とても成功した気分です。僕も「Wait」を聴きながらリフレッシュしたりするんですけど、みなさんもこの曲を聴きながら同じ気分を味わってもらいたいと思います。この曲は、去年の11月にリリースしました。日本でのコンサート中でした。作詞作曲ともに僕がしました。そしてこれが初のソロなだけに……毎回一生懸命やってきたんですけれども、このテープの場合は命がけでやったものです。海外のツアーで行ったり来たりしているスケジュールの中だったので、ミュージックビデオも24時間で撮りました。本当に寝る時間を惜しみながら一生懸命やりました。なので、生徒のみなさんがこれをたくさん好きになってくれればいいなと思います。DINO:ミュージックビデオを撮ったときのことが思い出されるんですけど、メンバー12人みんなが応援しに見に来てくれたんです。みんな疲れていたと思うんですけど、僕が眠気と戦っているときに、お兄さんたちのおかげで元気が出て頑張ることができました。この場を借りて、お兄さんたちに「本当にありがとう」っていう言葉を伝えたいです。そして、今回の「Wait」を見てくださったらわかると思うんですけど、コンセプトがとても特別で、今までのDINOとはたくさん違うと思います。僕は今回のこのソロだけは、僕が見せてあげたいイメージをみなさんに見てもらいたいと思って……曲に合うように少しドライで、ほんの少し切実で、派手な感じを取り除いたDINOを見せてあげたいと思いました。なぜかというと、僕の性格がちょっとそんな感じだし、僕の性格でこの「Wait」をよく落とし込んでいく……そういう願いから、一生懸命準備をしました。なので、おそらく違って見えるのではないかと思います。今後も僕はソロのDINOとして来ますので、よろしくお願いします!SEVENTEENのDINOは、毎月2週目の月曜から木曜に出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/