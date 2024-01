薬師丸ひろ子が1月24日にリリースするニューアルバム「Tree」より、新曲「きみとわたしのうた(featuring LIBERA)」が本日1月10日に先行配信された。

「きみとわたしのうた(featuring LIBERA)」はボーイズソプラノユニットLIBERAとのコラボレーションによって制作された楽曲。LIBERAはサウスロンドンに住む7歳から18歳までの少年の中からオーディションによって結成されたユニットで、これまでにビョークやエルトン・ジョン、ルチアーノ・パヴァロッティらの作品に参加してきた。日本人アーティストとLIBERAがコラボレーションするのは今回が初となる。

「きみとわたしのうた(featuring LIBERA)」の作詞は岡田惠和、作曲および編曲は数多くのLIBERAの楽曲を手がける村松崇継が担当した。楽曲には子供たちへ“未来への夢”というバトンをつなぐような、温かなメッセージがあふれている。

楽曲の配信と同時に、YouTubeではミュージックビデオが公開された。

LIBERA コメント

Libera are most honored to have been invited to collaborate with Yakushimaru-san on this special release. We were so pleased, once again, to work with our good friend, Muramatsu- san on the music who always writes such beautiful melodies. We actually learned and recorded the music whilst we were visiting Japan and were particularly pleased to be able to meet the wonderful, Yakushimaru-san and record the music video with her.

日本語訳

LIBERAはこの特別な作品の発売にあたり薬師丸さんとコラボレーションする機会に恵まれたことを非常に光栄に思っています。そして、再び、いつも心に響く美しい旋律を生み出す親友、村松さんと音楽での共同作業ができたことも、とてもうれしかったです。実は私たちは日本を訪問中にこの歌を練習し、録音しました。そして、素敵な薬師丸さんにお会いすることができ、一緒にミュージックビデオを撮影させていただけたことを特にうれしく思っています。

村松崇継 コメント

薬師丸さんのコンサートに初めてお伺いさせて頂いた時、薬師丸さんの透明感があり、そして薬師丸さんのきっと人間性からと思われますが、周りをあたたかく包み込み、聴くものを何か浄化してくれるようなピュアなヴォイスに触れた時、聖母マリアのように自分は感じました。そして、そのステージを観た時、自分が作家としてもし実現出来るならステキなものが生まれるだろうなーと感じて生まれ たアイデアが、自分が楽曲プロデュースしてきたLIBERAと薬師丸さんとのコラボレーションでした。そして、生まれた楽曲は、岡田先生の普遍的なそれぞれの愛の幸せを祈る詩を二人のアーティストの奇跡のコラボサウンドで、表現されています。

本当にみんなに届けたい楽曲が、ここに誕生したこと。作家として嬉しく思います。