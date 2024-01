かつて東芝EMIおよびEMI Recordsからリリースされた隠れた名盤をアナログレコード化するシリーズプロジェクト「EMI Legacy Vinyl Collection」第3弾として、清竜人、半野喜弘、湯川潮音、ハナエの4作品が4月24日にリイシューされる。

このたびアナログ化されるのは2000年代以降にリリースとなった計4枚のアルバム。2014年11月に発売された清竜人初のベストアルバム「BEST」にはデビューシングル「Morning Sun」から6thアルバム「WORK」まで約4年半分の軌跡がLP2枚に収録される。

2005年5月発売の半野喜弘のアルバム「Angelus」にはハナレグミ、中納良恵(EGO-WRAPPIN’)、細野晴臣、坂本美雨、原田郁子(クラムボン)らがゲストボーカルとして参加。鈴木惣一郎(WORLD STANDARD)プロデュースによる湯川潮音のメジャー1stアルバム「湯川潮音」は、ハナレグミが提供した「緑のアーチ」や岸田繁(くるり)提供の「裸の王様」、ジェームス・イハ(The Smashing Pumpkins)プロデュースの「蝋燭を灯して」など多彩な10曲が収められている。

ハナエの1stアルバム「十戒クイズ」では真部脩一(集団行動、進行方向別通行区分、Vampillia)がボーナストラックを除く全曲のプロデュースおよび作詞作編曲を手がけた。

清竜人「BEST」収録曲

SIDE A

01. Morning Sun

02. ジョン・L・フライの嘘

03. ヘルプミーヘルプミーヘルプミー

04. 痛いよ

SIDE B

01. ワールド

02. ぼくらはつながってるんだな

03. プリーズリピートアフターミー

04. ボーイ・アンド・ガール・ラブ・ソング

SIDE C

01. CAN YOU SPEAK JAPANESE?

02. おどれどつきまわしたろか

03. ぼくはロリータ・コンプレックス

SIDE D

01. ぼくはバイセクシャル

02. Zipangu

03. All My Life

04. The Movement

半野喜弘「Angelus」収録曲

SIDE A

01. Angelus

02. 甘い奇跡

03. 夢の匂い

SIDE B

01. 5つの告白と2つの嘘

02. サヨナラ、はらいそ

03. ふたりのこと

SIDE C

01. 相対性ロケット

02. 蒼い月

SIDE D

01. ナイフ

02. スクラップ Part 1 & 2

湯川潮音「湯川潮音」収録曲

SIDE A

01. 渡り鳥の3つのトラッド

02. 鏡の中の絵描き

03. 裸の王様(Album Mix)

04. Harlem

05. 蝋燭を灯して(Album Mix)

SIDE B

01. 聖堂の隅で

02. 緑のアーチ(Album Mix)

03. 海の上のパイロット

04. エデンの園(Album Mix)

05. キルト

ハナエ「十戒クイズ」収録曲

SIDE A

01. 神様はじめました

02. Boyz & Girlz

03. キストピックス

04. 疾走感

05. JUVENILE!!!!

SIDE B

01. 恋は神聖ローマ

02. oui_oui

03. 変幻ジーザス

04. バースデイソング

05. かのような

06. 神様お願い(ボーナス・トラック)