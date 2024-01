BAND-MAID、結成10周年記念世界ツアー千秋楽・横浜アリーナ公演映像作品化

BAND-MAIDが、結成10周年記念ツアー最終日の2023年11月26日(日)に開催した横浜アリーナ公演を収録した映像作品を3月27日(水)に発売することを発表した。

関連記事:BAND-MAIDが踏み出した世界征服第2章、コロナ禍を経て完成させた新作EPを語る

2023年3月から約8カ月にわたり、アメリカ、メキシコ、日本で開催されたBAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR。最終日の横浜アリーナ公演は、BAND-MAIDお給仕(ライブ)史上最長の約3時間40分に亘る公演となったが、この日演奏された全33曲を本編に収録する。まだリリースされていない新曲「Brightest Star」「Magie」はもちろん、SAIKI(Vo.)による初のピアノ弾き語りや各メンバーの見応え十分なソロパートなど余すところなく収録した大ボリュームの内容となっている。また、完全生産限定盤は、横浜アリーナ公演当日までのメンバーに密着したドキュメンタリー映像を収録した特典Blu-ray、フォトブックが付属する豪華特殊パッケージ仕様となる。

2024年は『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編』『BAND-MAID ACOUSTC OKYUJI』 『BAND-MAID "THE DAY OF MAID”』などのお給仕やホールツアー開催が決定しているほか、夏にはフルアルバムリリースも決定。さらには海外アーティストとのコラボレーションも続々控えている。

<リリース情報>

BAND-MAID

『10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)』

2024年3月27日(水)発売

■完全生産限定盤[2Blu-ray+PHOTOBOOK]

PCXP-51047/税込¥13200

特殊仕様

[Blu-ray Disc-1] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

[Blu-ray Disc-2] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA Documentary

[PHOTOBOOK] 100P予定

■通常盤[Blu-ray]

PCXP-51048/税込¥7700

通常仕様

[Blu-ray] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

■通常盤[DVD]

PCBP-54626/税込¥6600

通常仕様

[DVD] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

=収録内容=

10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

DOMINATION

glory

alone

Play

Unleash!!!!!

Thrill

Shambles

Don't you tell ME

After Life

Sense

Influencer

from now on

Daydreaming

Memorable

about Us

Mirage

Bubble

Rock in me

Different(Acoustic)

anemone(Acoustic)

Choose me(Acoustic)

onset

Brightest Star

FREEDOM

BLACK HOLE

DICE

HATE?

NO GOD

Magie

Manners

Choose me

FORWARD

endless Story

https://band-maid.lnk.to/yokohama_okyuji

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。

<ライブ情報>

「BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編」

2024年2月22日(木)KT ZEPP YOKOHAMA

「BAND-MAID ACOUSTC OKYUJI」

2024年3月20日(水・祝)LINE CUBE SHIBUYA

※お盟主様の会(ファンクラブ)限定公演

「BAND-MAID "THE DAY OF MAID"」

2024年5月10日(木)ZEPP HANEDA

ホールツアー開催決定

2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂

2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール

2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール

BAND-MAID OFFICIAL HP https://bandmaid.tokyo