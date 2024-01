2024年1月31日(水)に発売されるBMSG ALLSTARS「BMSG FES'23」DVD & Blu-rayより、SKY-HIのYouTubeチャンネルに本公演で披露された「Sarracenia」のライブ映像が公開された。

【動画を見る】「Sarracenia」ライブ映像

同作品は、2022年に富士急ハイランド コニファーフォレストにて初開催され、2023年はSKY-HI率いるBMSGに所属する全アーティストが集結し、東京・大阪の2都市で開催された「BMSG FES23」の東京公演の模様を全曲収録したDVD & Blu-ray。公開された映像は、ドラマチックに展開していく攻撃的なトラックと、スキルフルで表現力に溢れる唄とラップも相まって、会場の熱気が最高潮になった圧巻のライブ映像となっている。

また、「BMSG FES23」でも初披露され話題となったBMSGに所属するアーティスト&トレーニー総勢23名がEAST、WESTの2つのチームに分かれて参加したスペシャルな楽曲「The Sun from the EAST / The Moon in the WEST」のミュージックビデオに加え、ビジュアル撮影、レコーディング、ミュージックビデオ撮影の様子を追った豪華ドキュメンタリーも収録されたBlu-ray&DVDが、BMSG SHOPで1月10日(水)まで受注販売される。

<リリース情報>

DVD & Blu-ray

BMSG ALLSTARS

『BMSG FES'23』DVD & Blu-ray

2024年1月31日(水)リリース

https://bmsg.lnk.to/BMSGFES23

『The Sun from the EAST / The Moon in the WEST』DVD & Blu-ray

2024年1月10日(水)まで受注販売受付中

https://bmsg.shop/products/the-sun-from-the-east-the-moon-in-the-west

BMSG:https://bmsg.tokyo/