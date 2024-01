乃木坂46井上和「いろんなものに興味を持って、能動的に動いていけたら」2024年の書き初めは『幅』

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月4日(木)の放送では書き初めに挑戦し、2024年に挑戦したいことを発表しました。【和ちゃん先生あけましておめでとうございます! 2024年は、和ちゃんにとってどんな年にしたいですか? 「こんな活動してみたいなぁ」とか「新たにこんなことに挑戦したい」とか教えてください!】井上:新たに挑戦したいことか~……そういえば、SCHOOL OF LOCK! では毎年恒例行事として、講師のみなさんが書き初めをしているんです! なので、このメッセージのお返事として、私も書き初めで今年挑戦したいことを書いて、お話ししていこうと思います!井上:私の今年挑戦してみたいことは……『幅』です! いろんなものの幅を広げていきたいなって思っています。(今回オンエアした)「守ってあげたい」は、去年、松任谷由実さんとのコラボというか一緒に歌わせていただいた楽曲なんですけど、すごく嬉しかったんです。いろんなお仕事ができたり……このラジオも、声でいろんなことを届けられてすごく嬉しいです。なので2024年は、2023年よりもさらにいろんなお仕事の“幅”を広げていきたいし、人間として趣味の“幅”も広げたいし。いろんなものに興味を持って、能動的に動いていけたらなと思っています !どうしよう……こんな大きく出てしまって、大丈夫なんだろうかっていう感じはありますけど(笑)。頑張っていきます! 2024年、よろしくお願いします!今回紹介した書き初めは、番組の特設サイトに掲載されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/