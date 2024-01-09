コミックナタリーより、1月1日～1月7日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「呪術廻戦（25）」 芥見下々（集英社）
2位「SAKAMOTO DAYS（15）」 鈴木祐斗（集英社）
3位「青の祓魔師（30）」 加藤和恵（集英社）
4位「ダンダダン（13）」 龍幸伸（集英社）
5位「アオアシ（34）」 小林有吾（小学館）
6位「葬送のフリーレン（12）」 アベツカサ/山田鐘人（小学館）
7位「呪術廻戦（24）」 芥見下々（集英社）
8位「ブルーロック（27）」 ノ村優介/金城宗幸（講談社）
9位「ファミレス行こ。（上）」 和山やま（KADOKAWA）
10位「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王（9）」 芝田優作/三条陸（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「呪術廻戦（25）」 芥見下々（集英社）
2位「ダンダダン（13）」 龍幸伸（集英社）
3位「2.5次元の誘惑（19）」 橋本悠（集英社）
3位「あつまれ！ふしぎ研究部（18）」 安部真弘（秋田書店）
5位「氷の城壁（8）」 阿賀沢紅茶（集英社）
6位「幼稚園WARS（7）」 千葉侑生（集英社）
7位「ONE PIECE（1）」 尾田栄一郎（集英社）
8位「悪役令嬢転生おじさん（6）」 上山道郎（少年画報社）
9位「八王子名物 天狗の恋（1）」 七尾朋（KADOKAWA）
10位「エルフとバイクと帝国地理調査員と（1）」 磯本つよし（少年画報社）