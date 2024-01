でんぱ組.inc、東名阪春ツアー『We need the DEMPA TOUR 2024』開催決定

でんぱ組.incが、春ツアー『We need the DEMPA TOUR 2024』を開催することを発表した。

関連記事:でんぱ組.incが語る世界観、アキバカルチャーの果て

これは、1月8日に川崎・クラブチッタで開催された、空野青空の卒業公演『蒼い彗星、宇宙を駆ける 〜空野青空卒業公演〜』のMCで発表されたもの。4月20日の東京リキッドルームを皮切りに東京・大阪・名古屋の3公演を行う。

なお、でんぱ組.incは1月13日には富山MAIROでも『蒼い彗星、宇宙を駆ける 〜空野青空卒業公演〜』公演を行う予定。

<ライブ情報>

でんぱ組.inc We need the DEMPA TOUR 2024

2024年4月20日(土)渋谷・LIQUIDROOM Open 17:00 / Start 18:00

2024年4月21日(日)大阪・BIGCAT Open 16:00 / Start 16:30

2024年5月18日(土)名古屋・NAGOYA JAMMIN Open 16:00 / Start 16:30

チケット料金:

・優先入場チケット(スタンディング) ¥8800(税込/整理番号付き)

・一般チケット(スタンディング) ¥6600(税込/整理番号付き)