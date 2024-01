FAカップ4回戦の組み合わせ抽選会が現地時間8日に行われた。

大会連覇を目指す“王者”マンチェスター・シティは、昨年夏に就任したアンジェ・ポステコグルー監督の下で好調を維持しているトッテナムと対戦することが決定。3回戦でアーセナルとの“ビッグマッチ”を制したリヴァプールは、ノリッジ(2部)vsブリストル・ローヴァーズ(3部)の勝者と相見える。チェルシーvsアストン・ヴィラ、フルアムvsニューカッスルというプレミアリーグ勢同士の顔合わせも実現した。

また、日本代表FW三笘薫が所属するブライトンは、3回戦で4部のジリンガム相手に4-0の大勝を収めたシェフィールド・ユナイテッドとのプレミアリーグ勢対決に臨む。3回戦で3部のウィガンを2-0で下したマンチェスター・ユナイテッドは4部のニューポート・カウンティと、坂元達裕が所属する2部のコヴェントリーは同じく2部のシェフィールド・ウェンズデイとそれぞれ対戦する。

FAカップ4回戦の対戦カードは以下の通り。

◼︎FAカップ4回戦

※()内はリーグレベル

ワトフォード(2) vs サウサンプトン(2)

ブラックバーン(2) vs レクサム(4)

ボーンマス(1) vs スウォンジー(2)

ウェスト・ブロムウィッチ(2) vs ブレントフォード(1)orウルヴァーハンプトン(1)

ウェストハム(1)orブリストル・シティ(2) vs ノッティンガム・フォレスト(1)orブラックプール(3)

レスター(2) vs ハル(2)orバーミンガム(2)

シェフィールド・ウェンズデイ(2) vs コヴェントリー(2)

チェルシー(1) vs アストン・ヴィラ(1)

イプスウィッチ・タウン(2) vs メイドストーン・ユナイテッド(6)

リヴァプール(1) vs ノリッジ(2)orブリストル・ローヴァーズ(3)

トッテナム(1) vs マンチェスター・シティ(1)

リーズ(2) vs プリマス・アーガイル(2)

クリスタル・パレス(1)orエヴァートン(1) vs ルートン・タウン(1)orボルトン(3)

ニューポート・カウンティ(4) vs マンチェスター・ユナイテッド(1)

シェフィールド・ユナイテッド(1) vs ブライトン(1)

フルアム(1) vs ニューカッスル(1)