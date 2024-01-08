第102回全国高校サッカー選手権大会・決勝戦が8日に行われ、青森山田が近江を3－1で下して、2大会ぶり通算4度目の全国制覇を成し遂げた。そして試合後、今大会の優秀選手34名が発表された。

優秀選手には、青森山田から主将DF山本虎や同率得点王のFW米谷壮史ら最多7人、近江からDF金山耀太ら5人が選出。また、初出場ながら8強入りという“風”を起こした名古屋からはDF足立遼馬が名を連ねている。その他、ベガルタ仙台内定の神村学園“主将”FW西丸道人やU－17日本代表の同高校“2年生エース”MF名和田我空、清水エスパルス内定で、同率得点王の市立船橋FW郡司璃来らも入った。

▼GK

鈴木将永（青森山田）

吉富柊人（堀越）

雨野颯真（前橋育英）

▼DF

山本虎（青森山田）

菅澤凱（青森山田）

小泉佳絃（青森山田）

西村想大（近江）

金山耀太（近江）

森奏（堀越）

足立遼馬（名古屋）

吉永夢希（神村学園）

江頭瀬南（佐賀東）

五嶋夏生（大津）

▼MF

芝田玲（青森山田）

杉本英誉（青森山田）

山門立侑（近江）

西飛勇吾（近江）

浅井晴孔（近江）

太田隼剛（市立船橋）

長準喜（昌平）

吉田裕哉（明秀日立）

高田優（静岡学園）

宮川昇太（佐賀東）

名和田我空（神村学園）

▼FW

米谷壮史（青森山田）

郡司璃来（市立船橋）

久保原心優（市立船橋）

臼田成那（明桜）

小田晄平（昌平）

中村健太（堀越）

堀颯汰（帝京長岡）

西丸道人（神村学園）

北藤朔（神戸弘陵）

水永直太朗（東海大仰星）