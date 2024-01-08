第102回全国高校サッカー選手権大会・決勝戦が8日に行われ、青森山田が近江を3－1で下して、2大会ぶり通算4度目の全国制覇を成し遂げた。そして試合後、今大会の優秀選手34名が発表された。
優秀選手には、青森山田から主将DF山本虎や同率得点王のFW米谷壮史ら最多7人、近江からDF金山耀太ら5人が選出。また、初出場ながら8強入りという“風”を起こした名古屋からはDF足立遼馬が名を連ねている。その他、ベガルタ仙台内定の神村学園“主将”FW西丸道人やU－17日本代表の同高校“2年生エース”MF名和田我空、清水エスパルス内定で、同率得点王の市立船橋FW郡司璃来らも入った。
▼GK
鈴木将永（青森山田）
吉富柊人（堀越）
雨野颯真（前橋育英）
▼DF
山本虎（青森山田）
菅澤凱（青森山田）
小泉佳絃（青森山田）
西村想大（近江）
金山耀太（近江）
森奏（堀越）
足立遼馬（名古屋）
吉永夢希（神村学園）
江頭瀬南（佐賀東）
五嶋夏生（大津）
▼MF
芝田玲（青森山田）
杉本英誉（青森山田）
山門立侑（近江）
西飛勇吾（近江）
浅井晴孔（近江）
太田隼剛（市立船橋）
長準喜（昌平）
吉田裕哉（明秀日立）
高田優（静岡学園）
宮川昇太（佐賀東）
名和田我空（神村学園）
▼FW
米谷壮史（青森山田）
郡司璃来（市立船橋）
久保原心優（市立船橋）
臼田成那（明桜）
小田晄平（昌平）
中村健太（堀越）
堀颯汰（帝京長岡）
西丸道人（神村学園）
北藤朔（神戸弘陵）
水永直太朗（東海大仰星）