本日1月8日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。
「HIGH CARD season 2」
- AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日20:00～
- TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日22:30～
- BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
- KBS京都：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
- サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ愛知：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:35～
「望まぬ不死の冒険者」
- AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日21:00～
- TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- BS日テレ：2024年1月9日（火）より毎週火曜日23:30～（初回23:40～）
「月が導く異世界道中 第二幕」
- TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
- BS日テレ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
- MBS：2024年1月9日（火）より毎週火曜日27:00～
- AT-X：2024年1月12日（金）より毎週金曜23:00～
「姫様“拷問”の時間です」
- TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
- AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日21:30～
- NBC長崎放送：2024年1月11日（木）より毎週木曜日24:26～
- 関西テレビ：2024年1月14日（日）より毎週日曜日26:29～
- テレビ北海道：2024年1月16日（火）より毎週火曜日26:05～
「SYNDUALITY Noir」第2クール
- テレビ東京6局系ネット：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS日テレ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- 鹿児島放送：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:20～
- テレビ和歌山：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:35～
- 静岡放送：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:55～（初回26:10～）
- 広島テレビ：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:59～
- NST新潟総合テレビ：2024年1月11日（木）より毎週木曜日26:25～
- 東日本放送：2024年1月16日（火）より毎週火曜日25:31～
- テレビ長崎：2024年1月21日（日）より毎週日曜日25:00～
- AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日20:30～
「道産子ギャルはなまらめんこい」
- テレビ東京：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- テレビ北海道：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- BSテレ東：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日21:00～
「愚かな天使は悪魔と踊る」
- テレビ東京：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:30～
- テレビ大阪：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:30～
- AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日23:00～
- BSテレ東：2024年1月11日（木）より毎週木曜日24:30～
- 琉球朝日放送：2024年1月25日（木）より毎週木曜日25:20～