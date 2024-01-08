「HIGH CARD season 2」ビジュアル (c)TMS/HIGH CARD Project

本日1月8日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。

「HIGH CARD season 2」

  • AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日20:00～
  • TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日22:30～
  • BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
  • KBS京都：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
  • サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ愛知：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:35～

「望まぬ不死の冒険者」

  • AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日21:00～
  • TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • BS日テレ：2024年1月9日（火）より毎週火曜日23:30～（初回23:40～）

「月が導く異世界道中 第二幕」

  • TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
  • BS日テレ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
  • MBS：2024年1月9日（火）より毎週火曜日27:00～
  • AT-X：2024年1月12日（金）より毎週金曜23:00～

「姫様“拷問”の時間です」

  • TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
  • AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日21:30～
  • NBC長崎放送：2024年1月11日（木）より毎週木曜日24:26～
  • 関西テレビ：2024年1月14日（日）より毎週日曜日26:29～
  • テレビ北海道：2024年1月16日（火）より毎週火曜日26:05～

「SYNDUALITY Noir」第2クール

  • テレビ東京6局系ネット：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS日テレ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • 鹿児島放送：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:20～
  • テレビ和歌山：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:35～
  • 静岡放送：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:55～（初回26:10～）
  • 広島テレビ：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:59～
  • NST新潟総合テレビ：2024年1月11日（木）より毎週木曜日26:25～
  • 東日本放送：2024年1月16日（火）より毎週火曜日25:31～
  • テレビ長崎：2024年1月21日（日）より毎週日曜日25:00～
  • AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日20:30～

「道産子ギャルはなまらめんこい」

  • テレビ東京：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • テレビ北海道：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • BSテレ東：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日21:00～

「愚かな天使は悪魔と踊る」

  • テレビ東京：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:30～
  • テレビ大阪：2024年1月8日（月）より毎週月曜日25:30～
  • AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日23:00～
  • BSテレ東：2024年1月11日（木）より毎週木曜日24:30～
  • 琉球朝日放送：2024年1月25日（木）より毎週木曜日25:20～