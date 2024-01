井上雄彦が原作・脚本・監督を務めたアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映が1月23日に開催。上映劇場と時間が発表された。

復活上映は全国107劇場にて実施され、各劇場にて10時と19時に上映。なおこの日はIMAXとDolby Cinemaの上映も復活となる。チケットは1月10日より、Webでは0時から各劇場の公式サイトで、窓口では劇場オープンから販売。上映実施劇場は東映の公式サイトで確認しよう。

2022年12月3日に公開され、2023年8月31日に終映した「THE FIRST SLAM DUNK」。頭脳的なプレーと電光石火のスピードで相手を翻弄する湘北のポイントガード・宮城リョータの過去のエピソードを軸に、王者・山王工業に挑む湘北高校のインターハイでの戦いを描いた。

