村上春樹、女優・メリル・ストリープとの会話を明かす「実にざっくばらんな方」「ずいぶんタフな人だなあと感心」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。2023年12月31日(日)の放送は「村上RADIO~いろんなお便りを読みながら大晦日~」をオンエア。今回は、リスナーの皆さんからいただいたメールを読んで、村上さんがお答えしていく特別回。仕事にまつわる質問から、プライベートにまつわるものまで幅広い質問に答え、大晦日にぴったりな楽曲とともに紹介しました。この記事では、アストゥリアス皇太子賞の授賞式で隣になった女優メリル・ストリープとのエピソードを語ったパートの内容を紹介します。メリル・ストレイシープさん(55歳、女性、千葉県)<アストゥリアス皇太子賞文学部門受賞おめでとうございます! 授賞式の模様を動画配信で観てビックリ!お隣には女優メリル・ストリープさんがいて、拍手をしてくださいましたね。お隣に座っていらした時に何かお話されたのでしょうか? 髭をはやした春樹さんもダンディーでかっこよかったですよ>ありがとうございます。はい、授賞式、僕の左隣りがメリル・ストリープさん、右隣りがマラソン・ランナーのキプチョゲさんという素晴らしい顔ぶれでした。公式セレモニーが多くて疲れましたが、この2人と待ち時間なんかにいろんな話をすることができて、それはとても愉しかったです。とりわけストリープさんは僕とだいたい同じ歳だし、実にざっくばらんな方なので、話していて面白かったです。そのとき、「私ね、この式が終わってアメリカに帰ったら、車を運転してニューヨークから西海岸まで旅行するつもりなの」という話が出ました。「それって、1人で運転するんですか?」と聞いたら、「ええ、1人よ」ということでした。当たり前でしょ、という感じで。僕ももっと若いとき、車でアメリカ大陸を横断したことがありますけど、これってね、かなりの大仕事です。普通、1週間から10日はかかります。2人で交代で運転したのですが、カリフォルニアに着いたときには、もう、くたくたに疲れていました。それを70代半ばの女性が1人でやっちゃうんだからすごいですよね。「でも、行く先々でホテルとかモーテルとかに泊まるんでしょう? そこで素性がばれて大変な目にあったりしませんか?」と尋ねると、「いいえ、そんなことはまったくない。野球帽をかぶって、眼鏡をかけて、目立たない車に乗っていれば、絶対にわからないから。それに結婚前の名前を使うし」ということでした。しかしずいぶんタフな人だなあと感心して、そのあとインターネットのニュースを見ていたら、まさにその授賞式の当日にストリープさんが、45年連れ添ったご主人と6年前から別居していたことを明らかにした、という記事が出ていました。結婚生活の破綻を公式に宣言したということなんでしょう。それで、びっくりすると同時に、「そうか、彼女も1人きりになってハンドルを握り、来し方行く末、いろんなことをじっくり考えたかったのかもな」と思ったりもしました。メアリー・フォードとレスポールの「世界は日の出を待っている」を聴いてください。「The World Is Waiting For The Sunrise」。そして明日の初日の出が美しい、良きものであることを祈りましょう。ウクライナにとっても、パレスチナにとっても、メリル・ストリープさんにとっても、そしてまた神宮外苑にとっても。番組では他にも、「作家さんとしてAIについてどう思いますか?」「どうやって的確で分かりやすい文章を書いていますか?」など仕事にまつわる質問から、「男女間のパートナーシップを良好に保つために、村上さんが心掛けていることは?」「村上さんは何もやる気が起きないときはどうしますか?」などプライベートにまつわる質問にも答えました。<番組概要>番組名:村上RADIO~いろんなお便りを読みながら大晦日~放送日時:12月31日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/