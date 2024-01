スキマスイッチの新曲「Lovin' Song」が本日1月6日に配信リリースされた。

「Lovin' Song」は、昨日1月5日にテレビ朝日系で放送がスタートしたドラマ「おっさんずラブ-リターンズ-」の主題歌。愛する人への抑えきれない思いをストレートにつづった、力強くハートフルでエモーショナルなラブソングとなっている。スキマスイッチは2018年に放送された前作ドラマ「おっさんずラブ」、2019年公開の映画「劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~」に引き続き、今作でも主題歌を書き下ろした。

2月21日には前作「青春」以来4年7カ月ぶりとなるシングルのリリースも決定。このシングルには「Lovin' Song」に加え、ワンマンライブ「Live Full Course 2022 at Nippon Budokan」と全国ツアー「TOUR 2020-2021 Smoothie at Nagoya Century Hall」での2バージョンの「Revival」ライブ音源が収録される。またシングルの初回限定盤には、イギリス・ロンドンのAsylum Chapelで収録された「奏(かなで)」、「藍 ~僕たちの色彩~」のライブ映像とライブ収録現場の裏側、アルバム「POPMAN’S WORLD -Second-」のマスタリング風景などを追ったドキュメンタリー「Documentary of SUKIMASWITCH 2023 in London」を収めたBlu-rayが付属する。

スキマスイッチ コメント

大橋卓弥

今回オファーを頂いて書き下ろした新曲「Lovin' Song」は、どこか少し懐かしいさもある90'sなサウンドをテーマに、そしてなるべくストレートに“愛”というものを綴ってみました。

実は今回の新曲、何度も何度も書き直して今の形にまとまりました。というのも、「おっさんずラブ」の主題歌を担当させていただくのは2回目、ドラマが沢山の人に愛されている事がわかっているからこそ、主題歌も前回のイメージを越えなくてはいけないというプレッシャーがあったからです。

僕らが学生時代に夢中になって見ていたトレンディドラマのように、「おっさんずラブ」の世界観もすごくいい感じに90年代感がある作品だと思っています。ドラマと一緒に僕らの楽曲も沢山の人に愛してもらえたら、そして皆さんに口ずさんでもらえるような、そんな楽曲なってくれたら嬉しいです。

常田真太郎

デビュー当初のスキマスイッチとしての活動テーマが「リピーターが出来る活動をしていこう!」でした。実際に二度目のオファーをいただくとものすごく嬉しいのと同時に一度目をいかに超えるか、または裏切っていくかというプレッシャーも芽生えます。

前回の「おっさんずラブ」の主題歌「Revival」はアルバム曲からの起用で、今回は書き下ろしということでドラマの世界観から「90's」というテーマを導きました。何度もメロディーや歌詞を書き直す作業はさながら大きなボスを倒すRPGのように、個人的には今までとはまた違った作品が出来そうなワクワク感もありながらの制作になりました。

やはりまずはドラマ本編とのマッチングを切に願いながら、そこからよりたくさんの人の耳に入ればと思っています。スキマスイッチ2024年の新曲を「おっさんずラブ-リターンズ-」ともどもよろしくお願いします!

スキマスイッチ「Lovin' Song」収録内容

CD

01. Lovin' Song

02. Revival(Live Full Course 2022 at Nippon Budokan[22.12.22])

03. Revival(TOUR 2020-2021 Smoothie at Nagoya Century Hall[21.1.29])

04. Lovin' Song(Instrumental)

初回限定盤付属Blu-ray

・Documentary of SUKIMASWITCH 2023 in London

・Special Live at Asylum Chapel

「奏(かなで)」

「藍 ~僕たちの色彩~」