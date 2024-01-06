本日1月6日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。
「最強王図鑑 ～The Ultimate Battles～」
- テレビ東京：2024年1月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
「貼りまわれ！こいぬ」
- テレビ東京：2024年1月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
- テレビ北海道：2024年1月9日（火）より毎週火曜日17:25～
- AT-X：2024年1月11日（木）より毎週木曜日22:16～
「結婚指輪物語」
- AT-X ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日21:30～
- TOKYO MX：2024年1月6日（土）より毎週土曜日22:00～
- サンテレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日22:30~
- BS11：2024年1月6日（土）より毎週土曜日22:00～
- 北海道テレビ：2024年1月11日（木）より毎週木曜日26:25～
- 新潟テレビ21：2024年1月15日（月）より毎週月曜日25:15～
- 秋田朝日放送：2024年1月15日（月）より毎週月曜日25:20～
- 長崎文化放送：2024年1月25日（木）より毎週木曜日25:18～
- 北陸朝日放送：2024年1月27日（土）より毎週土曜日26:30～
- 山形テレビ：2024年2月1日（木）より毎週木曜日25:40～
- 長野朝日放送：2024年2月3日（土）より毎週土曜日26:30～
「ゆびさきと恋々」
- TOKYO MX：2024年1月6日（土）より毎週土曜日22:30～
- MBS：2024年1月6日（土）より毎週土曜日26:38～
- BS日テレ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日22:30～
- AT-X：2024年1月7日（日）より毎週日曜日21:30～
「マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編」
- TOKYO MX：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- 中京テレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日25:55～
- テレビ新潟：2024年1月6日（土）より毎週土曜日26:05～
- 毎日放送：2024年1月6日（土）より毎週土曜日26:08-～
- 福岡放送：2024年1月7日（日）より毎週日曜日25:50～
- 長野朝日放送：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:20～
- 静岡放送：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:40～
- 岡山放送：2024年1月10日（水）より毎週水曜日25:15～
- 札幌テレビ：2024年1月11日（木）より毎週木曜日25:59～
- 中国放送：2024年1月12日（金）より毎週金曜日26:08～
- ミヤギテレビ：2024年1月12日（金）より毎週金曜日26:29～
「俺だけレベルアップな件」
- TOKYO MX：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- BS11：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- 群馬テレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- とちぎテレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- CBCテレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜26:08～
- 読売テレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:29～
- アニマックス：2024年2月3日（土）より毎週土曜日22:30～
「キングダム 第5シリーズ」
- NHK総合：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:00～
「青の祓魔師 島根啓明結社篇」
- TOKYO MX：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:30～
- BS11：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:30～
- 群馬テレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:30～
- とちぎテレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日24:30～
- 東海テレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日26:15～ （初回26:45～）
- MBS：2024年1月6日（土）より毎週土曜日27:08～
- 北海道文化放送：2024年1月9日（火）毎週火曜日25:35～
- RKB毎日放送：2024年1月9日（火）毎週火曜日25:58～
「僕の心のヤバイやつ」第2期
- テレビ朝日系全国24局ネット：2024年1月6日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS朝日：2024年1月13日（土）より毎週土曜日25:00～
- CSテレ朝チャンネル1：2024年1月21日（日）より毎週日曜日22:00～
「最強タンクの迷宮攻略 ～体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される～」
- ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2024年1月6日（土）より毎週土曜日26:00～
- BS12：2024年1月11日（木）より毎週木曜日26:00～
- AT-X：2024年1月12日（金）より毎週金曜日21:30～