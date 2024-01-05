春原ロビンソン・ひらけい原作によるアニメ「姫様“拷問”の時間です」第1話のあらすじ、先行カットが公開された。
王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫に対し、魔王軍の身悶えるような“拷問”の数々が繰り出される「姫様“拷問”の時間です」。第1話の先行カットには、魔王軍の最高位拷問官であるトーチャー・トルチュールとともに、姫のさまざまな表情が収められた。TVアニメ1月8日よりTOKYO MX、BS11、関西テレビほかで順次放送開始。姫役を白石晴香、トーチャー・トルチュール役を伊藤静が演じる。
TVアニメ「姫様“拷問”の時間です」
放送情報
TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
関西テレビ：2024年1月14日（日）より毎週日曜日26:29～
AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日21:30～
NBC長崎放送：2024年1月11日（木）より毎週木曜日24:26～
テレビ北海道：2024年1月16日（火）より毎週火曜日26:05～
配信情報
ABEMA：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
バンダイチャンネル、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、Prime Video、TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus、auスマートパスプレミアム、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、Google Play：2024年1月11日（木）より毎週木曜日24:00～
HAPPY!動画：2024年1月12日（金）より毎週金曜日12:00～
ムービーフルPlus：2024年1月15日（月）より毎週月曜日12:00～
スタッフ
原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：金森陽子
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：河野敏弥、古橋聡
音楽：横山克
アニメーション制作：PINE JAM
キャスト
姫：白石晴香
エクス：小林親弘
トーチャー・トルチュール：伊藤静
陽鬼：永瀬アンナ
陰鬼：井上ほの花
クロル：山根綺
ジャイアント：茅野愛衣
マオマオちゃん：日高里菜
ルルン：中原麻衣
ギルガ：千本木彩花
バニラ：富田美憂
カナッジ：福島潤
ジモチ：大塚芳忠
魔王：玄田哲章