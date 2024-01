乃木坂46井上和＆一ノ瀬美空 番組で共演のオズワルドに言われて嬉しかったこと

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2024年1月より、毎月1週目に声を届けます。2回目となる1月3日(水)の放送では、同期メンバーの一ノ瀬美空さんを迎え、昨年おこなわれた『新参者 Live at THEATER MILANO-Za』と『超・乃木坂スター誕生!LIVE』を振り返りました。そのなかから、『超・乃木坂スター誕生!LIVE』についてのトークを紹介します。『超・乃木坂スター誕生!LIVE』は、乃木坂46の5期生が昭和や平成の名曲カバーに挑戦する「超・乃木坂スター誕生!」(日本テレビ系)の番組イベントです。12月16日、17日に、東京・国立代々木競技場第一体育館でおこなわれました。井上:『超・乃木坂スター誕生!LIVE』は3公演ありまして、16日に1公演、そして17日はお昼と夜の2公演だったんだけど、振り返ってみてどう?一ノ瀬:セットリストが、3日間ガラッと違う!井上:そうなの! 広瀬香美さんの「ゲレンデがとけるほど恋したい」は、メンバーが3日間とも違ったんですよ。一ノ瀬:日替わりでね。井上:同じ曲でも違うメンバーが歌うから、歌割りが変わったりして。あのときはいっぱいいっぱいだったけど、考えてみれば3日とも違う楽しみ方ができるじゃん? セットリストが違うだけでも全然違う雰囲気が出るけど、それがすごく特色じゃないけど、このライブの色だったなって思う。一ノ瀬:そう! コントとかも実際にステージでやらせていただいたし、センターステージも別にできて、1回目より超レベルアップしたライブだったなって。そのぐらい盛りだくさんなライブになったな、って思いますね~。井上:すごく嬉しかったのが……前回は正直、(番組司会の)オズワルドさんと会話がままならなかったけど、今回は「何言っても、コイツらなら返してくれるなって思えるようになった」って言われたのがすごく嬉しくて!一ノ瀬:たしかに嬉しかった! オズワルドさんは、私たちがデビュー、お披露目されたばっかりのときぐらいから、ずっとお世話になっているので。井上:そうだね。一ノ瀬:オズワルドさんへの愛もね、本当に深まっていて(笑)。井上:本当にそうなの!一ノ瀬:2人とも幸せそうじゃん? それが何よりも嬉しい(笑)。井上:それこそライブの日は、「畠中さんおめでとう!」みたいな(笑)。そこかしこにあったんですよ。それが嬉しかったし、それってオズワルドさんが本当に本当にいい人で……!一ノ瀬:本当にそう! でも、1個だけすっごい不満なことがあって……いいですか? 会場で、最初に映像が流れたじゃない? オズワルトさんの歓声が、一番大きかったの!井上:わかる!一ノ瀬:「え、待って! 待って!」って(笑)。ちょうど出る場所もオズワルドさんと一緒だったんだけど、オズワルドさんもすっごいまんざらじゃなさそうな顔してて(笑)。「俺たちのとき、歓声大きいよな?」みたいな。もう悔しくて!井上:あらあら(笑)。美空さんご立腹ですよ!一ノ瀬:本当ですよ! でも嬉しいですね~。井上:そうだね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/