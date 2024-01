2024年は「笑っていこう」「解放していっぱいチャレンジ」SOL!こもり校長、COCO教頭の今年の抱負

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月4日(木)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、2024年の抱負を書き初めで発表しました。2人のトークを紹介します。こもり校長:今年の書き初めは『笑う』です。COCO教頭:今年の書き初めは『解放』です。こもり校長:もうすでに“今年の抱負”の書き初めはしていて、我が校のサイトにアップしております。COCO教頭:はい!こもり校長:なんでこの書き初めにしたかというのは……あらためて話すのは、ちょっと恥ずかしいなあ。COCO教頭:聞きたいよ?こもり校長:ま、言葉の通り「笑っていこう!」という1年ですね。COCO教頭:シンプルにね(笑)。『解放』は……いろいろなことを手放して自由になっていくからこそ、新たな出会いとかもあるのかなと考えていて。なので、去年我慢してできなかったこととかを、いっぱいチャレンジしていきたいなという意味を込めて『解放』にしました!今回紹介した書き初めは、番組の特設サイトに掲載されています。この日の放送では、10代リスナーの“今年の目標”と“その目標を達成するために必要な金額”を聞いてお年玉をプレゼントする企画「新春! お年玉チャレンジ!!!」をお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/