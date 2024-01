乃木坂46賀喜遥香「みなさんも私も、幸せになれますように！」2024年の書き初めは“ガジュマル”のイラストで表現

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月4日(木)の放送では、書き初めで2024年の目標を発表しました。賀喜:あけましておめでとうございます! 2024年もよろしくお願いします!年が明けて今日で4日が経ちました。みなさん、お正月は満喫していますでしょうか? お年玉はいくらもらいましたか? 私はあげる側になりました。いとこが10人くらいいるので、みんなにいっぱい渡しました。お姉さんです……!今夜は、SCHOOL OF LOCK! の恒例行事、新年の書き初めに挑戦します。みんなは、今年の目標とか立てましたか? 初詣に行って、神様に何か宣言したりしてきましたか? 今日は私も、2024年の目標を書きたいと思います!ちなみに、去年の書き初めは『威厳のある先輩になる』でした。達成できてるかな? でもこれは、今年も引き続きですね。1年だけやるとかそういうことじゃないからね。引き続き、『威厳があり、優しく、背中の大きな先輩になる』が目標です(笑)。――書き初め中賀喜:書き初めができ上がりました~! 私が書いた今年の目標は……です!これは同期のメンバーの清宮レイちゃんのお家に行った時に、ちっちゃいガジュマルの木が置いてあったんです。「これ何?」って聞いたら、レイちゃんが「それで幸せを運ぶっていうか、幸せになれる木なんだよ~」って言ってて。「幸せを育ててるの!」みたいなことを言っていたのが、すごく素敵だなって思って! でも大事に育てているわりには、レイちゃんに「これ何ていう木なの?」って聞いたら「え、何? ガジガジ……?」とか言ってたんですけど(笑)。いや、覚えてないんかい! って思ったけど、そのガジュマルの木がかわいかったんです。私も去年はサボテンを育てたり、お休みがあったときに緑を見に行ったりしたんですけど、すごくリラックスできたっていうか。緑と一緒に生活するって大事だなってすごく思ったので、ガジュマルの木を買って“幸せ”を育てたいなって思って! 1年間幸せな年にしたいなと思って、この目標にしました!――ここで、「しあわせの保護色」オンエア賀喜:幸せの中には、「幸せになりたい……!」って自分から幸せをもらいに行くときもあれば、日常の中で何かわからないけど「今、幸せだな」みたいな瞬間もあるじゃないですか?ネガティブなことも、捉え方によって……この先のこととかを考えたときに、ポジティブに捉えられたりするっていうのを学んだので。そういう小さな幸せとか、「こういうことをしたら、誰かが幸せになってくれるだろうな」みたいな幸せとか、幸せの種を見つけていきたいなって思いましたね。だから、そのために私はガジュマルを育てます(笑)。足がいっぱいみたいな木! かわいかったです(笑)。みなさんも私も、幸せになれますように!今回紹介した書き初めは、番組の特設サイトに掲載されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/