硝音あや原作によるTVアニメ「百千さん家のあやかし王子」第1話のあらすじ、先行場面カットが公開された。

本日1月5日24時にTOKYO MXほかで放送開始する「百千さん家のあやかし王子」。第1話「百千さん家のあやしい人々」では、施設で育ち16歳の誕生日を迎えた主人公・百千ひまりのもとに、事故で亡くなった両親から突然遺言状が届く。百千家を相続することになったひまりは、地図を頼りに百千家に辿り着くが、そこには葵と名乗る謎の少年と、紫、伊勢と呼ばれる先住人たちが待ち構えていた。ひまりはそんな彼らから、「百千家の主は葵だから出ていけ」と言われてしまう。

TVアニメ「百千さん家のあやかし王子」

放送情報

TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～

群馬テレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～

とちぎテレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～

BS11：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～

AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～

配信情報

U-NEXT、ABEMA、アニメ放題：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～地上波同時配信

dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、Lemino、Prime Video、Netflix、ニコニコチャンネル、DMM TV：2024年1月8日（月）より毎週月曜日12:00～

ニコニコ生放送：2024年1月8日（月）より毎週月曜日22:30～

TELASA、J:COM STREAM、auスマートパスプレミアム、milplus：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～

スタッフ

原作：硝音あや「百千さん家のあやかし王子」（あすかコミックスDX／KADOKAWA刊）

監督：ボブ白旗

シリーズ構成：蒼樹靖子（スタジオモナド）

キャラクターデザイン：岡真里子

サブキャラクターデザイン：天崎まなむ

キーアニメーター：菊池隼也

和柄デザイン：水野歌

美術監督・美術設定：田尻健一（ムクオスタジオ）

色彩設計：手嶋明美

撮影監督：青木孝司（スタジオトゥインクル）

3D監督：小俣美季（スタジオトゥインクル）

編集：須藤瞳（REAL-T）

音楽：辻田絢菜、狐野智之

音響監督：菊田浩巳

アニメーション制作：ドライブ

キャスト

百千ひまり：川井田夏海

七守葵／鵺：大塚剛央

紫：立花慎之介

伊勢：小野友樹

火車：八代拓

那智篁：羽多野渉

(c)2023 硝音あや/KADOKAWA/百千さん家のあやかし王子製作委員会