BABYMETAL、ワールドツアーファイナルは初の沖縄2DAYS

BABYMETALが、2024年3月23日、24日に沖縄コンベンションセンターにて「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」を開催することを発表した。

昨年4月に、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALからなる3人体制の新生BABYMETALとして新たなスタートを切り、2023年は全世界25カ国を巡る大々的なワールドツアーを敢行し、国内外で通算94公演、フェスやゲストアクト出演を除くヘッドラインツアーの総動員数は24万人を超えるなど、10年以上積み重ねてきた海外活動の中で、BABYMETAL史上最大規模のワールドツアーを行ったBABYMETAL。そのワールドツアーのファイナルとなる「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND – 43(シーサー)」と題された2DAYS公演の開催が、BABYMETALらしい”キツネシーサー”のアイコンが描かれた公演ポスターと共に発表された。

BABYMETALにとって初の沖縄公演となる「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - 43」のチケット先行受付は、THE ONE先行 / THE ONE先行 海外在住者受付が、1月5日(金)18:00よりスタート、オフィシャル先行 / OVERSEAS TICKET PREORDER (LOTTERY)が、1月20日(土)12:00よりスタート、一般発売は後日オフィシャルサイトにて発表される

また、ワールドツアーファイナルのスペシャルプライスチケットとして、次世代の”若キツネ”を対象とした「43チケット」も用意されている。

BABYMETALは、2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」と題された2DAYS公演が開催されることも決定しており、今回のワールドツアーでは初となる日本でのアリーナ公演かつ、今年二十歳を迎えたMOMOMETALの聖誕を祝う”儀式”が執り行われる。また、4月に「Sick New World」(アメリカ・ラスベガス)、6月に「ROCK IM PARK」(ドイツ・ニュルンベルク)&「ROCK AM RING」(ドイツ・ニュルブルクリンク)、「Greenfield Festival」(スイス・インターラーケン)、「DOWNLOAD FESTIVAL」(イギリス・ドニントンパーク)、「Nova Rock Festival」(オーストリア・ニッケルスドルフ)、「Graspop Metal Meeting」(ベルギー・デッセル)、「ROCK IN ROMA」(イタリア・ローマ)、「RESURRECTION FEST」(スペイン・ガリシア)、「HELLFEST」(フランス・クリッソン)と海外で開催される大型フェスへの出演が続々と決定いるほか、6月18日(火)には、自身初となるポーランド・ワルシャワにてヘッドラインショーの開催が決定している。

<ライブ情報>

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」

2024年3月23日(土)、3月24日(日)沖縄コンベンションセンター展示棟

OPEN 17:00 / START 18:00(3月23日)

OPEN 15:30 / START 16:30(3月24日)

チケット一般発売:To be announced

問い合わせ:キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00)

BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43 特設ページ

https://babymetal.com/legend-43/

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com