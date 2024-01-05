武井宏之原作によるTVアニメ「SHAMAN KING FLOWERS」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。

「SHAMAN KING」の続編として、2024年1月9日にテレビ東京ほかで放送開始する「SHAMAN KING FLOWERS」。第1話「麻倉 VS 裏麻倉」では、シャーマンファイトから14年後のふんばりが丘を舞台に、麻倉葉とアンナの息子で麻倉家の次期当主・花が、シャーマンの力を使いこなすも、養母・たまおから力を制限するよう言われ、鬱屈した日々を送る姿や、そんな花の前に“裏麻倉家”の次期当主を名乗る葉羽が現れ、新たな戦いの幕が上がる様子が描かれる。

併せて1月13日から毎週土曜日19時に、ラジオ番組「SHAMAN KING“ことだまモード”FLOWERS」が文化放送のインターネットラジオチャンネル「超！A&G＋」で放送決定。さらに麻倉花 / 麻倉葉役の日笠陽子、アルミ・ニウムバーチ役の上坂すみれが出演する放送直前特番が、1月8日20時よりYouTubeの「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネルで配信される。

TVアニメ「SHAMAN KING FLOWERS」

放送情報

テレビ東京：2024年1月9日（火）より毎週火曜日24:00～

BSテレビ東京：2024年1月9日（火）より毎週火曜日24:30～

AT‐X：2024年1月12日（金）より毎週金曜日20:00～

配信情報

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スタッフ

原作：武井宏之（講談社「少年マガジンエッジコミックス」刊）

監督：古田丈司

シリーズ構成：米村正二

キャラクターデザイン：山本真夕子

オーバーソウルデザイン：飯泉俊臣 / 陸田聡志

プロップデザイン：柴田ユウジ

美術監督・美術設定：木村仁哉

色彩設計：大塚奈津子

撮影監督：川瀬輝之

編集：坂本久美子

音楽：林ゆうき

音響監督：三間雅文

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：ブリッジ

キャスト

麻倉花 / 麻倉葉：日笠陽子

阿弥陀丸：小西克幸

アルミ・ニウムバーチ：上坂すみれ

麻倉葉羽：堀江瞬

朧大凶：伊藤健太郎

麻倉路菓：小清水亜美

玉村たまお：水樹奈々

ポンチ：宮園拓夢

コンチ：観世智顕

梅宮竜之介：田中正彦

蜥蜴郎：高木渉

カンナ・ビスマルク：遠藤さき

マリオン・ファウナ：真堂圭

マチルダ・マティス：美波わかな

一原竜次：三宅健太

伊吹ガッコ：鷄冠井美智子

ナマハ：植田千尋

鴨川羊介：松岡禎丞

フラ・ヤービス：檜山修之

道黽：朴ろ美

麻倉アンナ：林原めぐみ

ハオ：高山みなみ

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)武井宏之・講談社／SHAMAN KING FLOWERS Project.