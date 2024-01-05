武井宏之原作によるTVアニメ「SHAMAN KING FLOWERS」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。
「SHAMAN KING」の続編として、2024年1月9日にテレビ東京ほかで放送開始する「SHAMAN KING FLOWERS」。第1話「麻倉 VS 裏麻倉」では、シャーマンファイトから14年後のふんばりが丘を舞台に、麻倉葉とアンナの息子で麻倉家の次期当主・花が、シャーマンの力を使いこなすも、養母・たまおから力を制限するよう言われ、鬱屈した日々を送る姿や、そんな花の前に“裏麻倉家”の次期当主を名乗る葉羽が現れ、新たな戦いの幕が上がる様子が描かれる。
併せて1月13日から毎週土曜日19時に、ラジオ番組「SHAMAN KING“ことだまモード”FLOWERS」が文化放送のインターネットラジオチャンネル「超！A&G＋」で放送決定。さらに麻倉花 / 麻倉葉役の日笠陽子、アルミ・ニウムバーチ役の上坂すみれが出演する放送直前特番が、1月8日20時よりYouTubeの「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネルで配信される。
TVアニメ「SHAMAN KING FLOWERS」
放送情報
テレビ東京：2024年1月9日（火）より毎週火曜日24:00～
BSテレビ東京：2024年1月9日（火）より毎週火曜日24:30～
AT‐X：2024年1月12日（金）より毎週金曜日20:00～
配信情報
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スタッフ
原作：武井宏之（講談社「少年マガジンエッジコミックス」刊）
監督：古田丈司
シリーズ構成：米村正二
キャラクターデザイン：山本真夕子
オーバーソウルデザイン：飯泉俊臣 / 陸田聡志
プロップデザイン：柴田ユウジ
美術監督・美術設定：木村仁哉
色彩設計：大塚奈津子
撮影監督：川瀬輝之
編集：坂本久美子
音楽：林ゆうき
音響監督：三間雅文
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：ブリッジ
キャスト
麻倉花 / 麻倉葉：日笠陽子
阿弥陀丸：小西克幸
アルミ・ニウムバーチ：上坂すみれ
麻倉葉羽：堀江瞬
朧大凶：伊藤健太郎
麻倉路菓：小清水亜美
玉村たまお：水樹奈々
ポンチ：宮園拓夢
コンチ：観世智顕
梅宮竜之介：田中正彦
蜥蜴郎：高木渉
カンナ・ビスマルク：遠藤さき
マリオン・ファウナ：真堂圭
マチルダ・マティス：美波わかな
一原竜次：三宅健太
伊吹ガッコ：鷄冠井美智子
ナマハ：植田千尋
鴨川羊介：松岡禎丞
フラ・ヤービス：檜山修之
道黽：朴ろ美
麻倉アンナ：林原めぐみ
ハオ：高山みなみ
※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。
(c)武井宏之・講談社／SHAMAN KING FLOWERS Project.