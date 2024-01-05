「佐々木とピーちゃん」ビジュアル (c)2024 ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃん

本日1月5日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。

「佐々木とピーちゃん」

  • AT-X：2024年1月5日（金）より毎週金曜日21:00～
  • TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日22:30～
  • サンテレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • BS日テレ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:00～
  • KBS京都：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～

「超普通県チバ伝説」

  • TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日21:54～
  • AT-X：2024年1月11日（木）より毎週木曜日22:05～

「百千さん家のあやかし王子」

  • TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • BS11：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～

「治癒魔法の間違った使い方」

  • TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:30～
  • BS11：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:30～
  • AT-X：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～

「ぽんのみち」

  • MBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • TBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • BS-TBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日26:30～
  • RCC：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:55～（初回26:05～）
  • AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日22:00～