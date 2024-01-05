本日1月5日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。
「佐々木とピーちゃん」
- AT-X：2024年1月5日（金）より毎週金曜日21:00～
- TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日22:30～
- サンテレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- BS日テレ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:00～
- KBS京都：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～
「超普通県チバ伝説」
- TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日21:54～
- AT-X：2024年1月11日（木）より毎週木曜日22:05～
「百千さん家のあやかし王子」
- TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- とちぎテレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- 群馬テレビ：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- BS11：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
「治癒魔法の間違った使い方」
- TOKYO MX：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:30～
- BS11：2024年1月5日（金）より毎週金曜日24:30～
- AT-X：2024年1月6日（土）より毎週土曜日23:30～
「ぽんのみち」
- MBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- TBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- BS-TBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日26:30～
- RCC：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:55～（初回26:05～）
- AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日22:00～