「あなたに」から始まる曲名シリトリ「ん」で終わる曲までたどり着けるか!?「録音でよかった」ハプニングも！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月3日(水)の放送は、『音楽のタスキを繋げ! ニューイヤーシリトリ駅伝』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーやスタッフの力を借りながら、検索はせずにとっさに浮かんだ楽曲のタイトルでシリトリをおこないました。今回放送された全楽曲と2人のトークを紹介します。こもり校長:開幕はこの曲から!(校長選曲)COCO教頭:1曲目に(番組レギュラー)のミセス先生を出すところがいいね! SCHOOL OF LOCK! 愛があるわ!こもり校長:でしょ?ただ、 次は「に」だけど……?COCO教頭:「に」ってムズいよ!!(教頭選曲)こもり校長:次の「ろ」は出ているのよ。大バズリした曲!(校長選曲)(教頭選曲)こもり校長:次の曲は、生徒(リスナー)に電話します。――ここでリスナーに電話こもり校長:いろいろ端折るけど……「ド」から始まる曲知らない?リスナー:「ド」ですか……?(リスナー選曲)こもり校長:「ドライフラワー」よく出たよ~。しかも、尺が長い!リスナー:(笑)。COCO教頭:考える時間がいっぱいある(笑)。こもり校長:マジでありがとう~!(教頭選曲)(校長選曲)(教頭選曲)COCO教頭:次の曲は、(ミッションにより)レコ室で見つけてきます!こもり校長:あと5分あるとはいえ、見つけられるかな……?COCO教頭:(戻ってきて)レコ室では管理人かな? おじさんがいました(笑)。自分で検索しないといけないからビビった!(教頭選曲)こもり校長:次の曲も(ミッションにより)誰か連れてきます!COCO教頭:校長先生が飛び出していきましたが……どなたですか?こもり校長:(戻ってきて)僕の(所属事務所)LDHのチーフマネジャーを連れてきました!COCO教頭:いつもお世話になっております!こもり校長:コブクロ先生の曲が終わるまでに、「に」の曲を出してください!マネジャー:マジか!(校長のマネジャー選曲)こもり校長:絞り出してくれたね(笑)。(校長選曲)(教頭選曲)こもり校長:最後です! 「る」で始まって「ん」で終わる曲を、番組スタッフに出してもらいましょう!スタッフ:「る」から始まって「ん」で終わる曲!? そんな曲あるかな?こもり校長:我々は(教頭が思いついた楽曲が)1曲あるんです。スタッフ:マジで!? (選曲は)「ルンルン気分」! たぶんこんな曲あるだろうな、と思って(笑)。ヤマ勘です!COCO教頭:イチかバチかだった(笑)。――ところが……こもり校長:こんなことあるんだ!? という感じなんだけど、実は出た曲が(あったけど)オンエアできない曲でした……! 本当に(今日の放送が)録音で良かったね(笑)。COCO教頭:そういうこともあるよね(笑)。こもり校長:でもゴールはしたいので、教頭の思いついた曲をもらってもいい?(教頭選曲)COCO教頭:なんとか(ゴールにたどり着いた)……!こもり校長:2024年も、SCHOOL OF LOCK! はチームワークでやっていきます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/