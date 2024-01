乃木坂46井上和『紅白』でセンター曲「おひとりさま天国」披露 発表時に母から届いた言葉

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 井上和の乃木坂LOCKS!」。2024年1月より、毎月1週目に声を届けます。初回となる1月2日(火)の放送では、センターをつとめる楽曲「おひとりさま天国」を『紅白』で披露することになった際のエピソードを紹介しました。井上:生徒(リスナー)のみなさん、あけましておめでとうございます! 今日から毎月1週目のこの時間の授業を担当させていただくことになりました~! 乃木坂46、5期生の井上和です。よろしくお願いします!――「おひとりさま天国」オンエア後井上:この楽曲は、『第74回NHK紅白歌合戦』で乃木坂46が披露した33枚目シングル「おひとりさま天国」です! この楽曲で私は、センターをつとめさせていただきました。みなさん、紅白歌合戦は観ていただけましたか~?「おひとりさま天国」を紅白で披露させていただくって決まったときは、やっぱり正直めちゃくちゃドキドキしたし不安でした。実は家族に言えてなかったんですけど、「おひとりさま天国」を披露します、って発表したときに、母親から『「おひとりさま天国」って、すごく明るい曲だしすごく素敵な曲だよね!』って、紅白のことは何も触れずに連絡が来たんですよ。そういう温かい言葉を聞いて、「紅白頑張ってね!」みたいな言葉じゃないけど安心しました。この曲は、(同番組で)去年の7月に期間限定で授業させていただいたときに初解禁だったので……。あのときのことを振り返ると、今こうやってレギュラーでやらせてもらえるようになったことも、紅白で披露してこうやってお話ししているのも、ちょっと不思議な感じというか変な感じですね(笑)。本当にありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/