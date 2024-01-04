SMILE-UP.が能登半島地震による被災地支援のための募金箱を、所属アーティストが出演するコンサート、演劇公演会場およびポップアップショップに設置することを発表した。
現時点で募金箱の設置が予定されているのは、Travis Japanの1月4～6日神奈川・横浜アリーナ公演、関西ジュニアの1月4、5日大阪・大阪城ホール公演、Hey! Say! JUMPの1月6、7日大阪・京セラドーム大阪公演、上田竜也（KAT-TUN）の1月6、7日北海道・Zepp Sapporo公演、1月27日まで上演中の帝国劇場新春公演「Act ONE」、そして東京、愛知、大阪、福岡のXXXXX.POP UP STORE。集められた支援金は全額が被災地に届けられる。
なおSMILE-UP.グループは募金活動を「Smile Up ! Project」の一環として実施することで継続的な支援を目指すとしている。
Smile Up ! Project「令和6年 能登半島地震緊急支援募金」募金箱設置予定会場
Travis Japan Concert Tour 2024 "Road to Authenticity"
2024年1月4日（木）神奈川県 横浜アリーナ
［1st］START 13:30
［2nd］START 18:00
2024年1月5日（金）神奈川県 横浜アリーナ
［1st］START 13:30
［2nd］START 18:00
2024年1月6日（土）神奈川県 横浜アリーナ
［1st］START 12:30
［2nd］START 17:00
関ジュあけおめライブ2024 The 笑門来福
2024年1月4日（木）大阪府 大阪城ホール
［第1部］START 12:30
［第2部］START 17:00
2024年1月5日（金）大阪府 大阪城ホール
［第1部］START 12:30
［第2部］START 17:00
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023→2024 PULL UP!
2024年1月6日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2024年1月7日（日）大阪府 京セラドーム大阪
2024年1月8日（月・祝）大阪府 京セラドーム大阪
上田竜也ソロコンサート「MOUSE PEACE 2024 ～我龍転生～」
2024年1月6日（土）北海道 Zepp Sapporo
2024年1月7日（日）北海道 Zepp Sapporo
帝国劇場2024年新春公演「Act ONE」
2024年1月4日（木）～1月27日（土）東京都 帝国劇場