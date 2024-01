「僕たちの声で少しでもつながりを感じてくれたら」SCHOOL OF LOCK!が予定変更し生放送に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月2日(火)は、予定を変更して生放送でお届けしました。番組冒頭のパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)のコメントを紹介します。こもり校長:北陸地方、新潟県のみんな、大丈夫か?COCO教頭:みんな大丈夫かな? 大変な状況のなかで、「掲示板」に書き込んでくれている生徒(リスナー)がたくさんいます。被災した生徒だけじゃなくて、日本中から励ましのメッセージも送ってくれてありがとう。ちゃんと私たちも職員(スタッフ)も、掲示板を見ているからね。こもり校長:「掲示板」には、昨日から本当にたくさんの生徒(リスナー)の思いが届いています。学校の廊下(X)でも声が届いています。みんなありがとう。COCO教頭:はい。こもり校長:今、避難所で聴いている生徒もいるだろうし、車の中で不安な夜を過ごしている生徒もいるかもしれない。家の中で過ごしていても、また地震が来るんじゃないか、と不安な気持ちでいる生徒もいるかもしれない。もし、今不安な気持ちを吐き出すことで楽になるのなら、僕らでよければいつでも掲示板を使ってほしい。COCO教頭:私たちも職員(スタッフ)も掲示板をちゃんと見ているし、SCHOOL OF LOCK! には全国の生徒もついていますからね。あと、車中に避難している生徒は、エコノミークラス症候群にも注意してください。足に血栓がたまったりしないように、服は締め付けをしっかり緩めて、姿勢もこまめに変えて過ごすようにしてください。こもり校長:まだまだ揺れが続いている地域もあるし、家屋の倒壊や土砂災害の危険性も高まっているから危険な場所には立ち入らず、身の安全の確保を第一に考えてね。夜になって不安な気持ちになるかもしれないから、周りに人がいるなら声を掛け合って、つながることで安心することもあるだろうし。今、このラジオを聴いてくれている生徒のみんなが、僕たちの声で少しでもつながりを感じてくれたら嬉しいなと思います。COCO教頭:はい。こもり校長:今夜は、我が校のスタンダード授業「掲示板逆電」をおこないます。俺たちに伝えたいこと、今の気持ち、話したいことを「学校掲示板」に書き込んで教えてください。COCO教頭:メッセージは、メールや公式LINEからでも大丈夫です!この日の放送では……・「昨夜は車中泊でした。受験生ですが、勉強に手が回りません」という石川県在住の18歳・「小さいときに東日本大震災があったんですけど、明るい未来を信じてください」という宮城県在住の17歳・「昨日は父方の実家で地震にあい、みんなで高台に避難しました。今は電気は大丈夫だけど断水しています。GENERATIONS先生が大好きなので、今話せているだけで嬉しいです」という石川県在住の16歳・「被害にあわれたみなさんに、ゆず『タッタ』という曲をおくりたい」という東京都在住の15歳と電話をつなぎました。なお、この日放送予定だった琉球風水志シウマさんを迎えた「新春初占いスペシャル」は一旦延期となりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/