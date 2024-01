「1人でいるときに地震にあいパニックに」車中泊、断水、余震、10日後には共通テスト…北陸地方の10代の声

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月2日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、前日の地震で被災した10代リスナーと電話をつなぎ現在の状況を聞きました。そのなかから、石川県在住の高校3年生(18歳)とのやり取りを紹介します。このリスナーは、現在は自宅にいて家族や周りの人にも被害はなかったとのこと。電気は通っているけど、断水しているということです。こもり校長:地震があった当時はどこにいたの?リスナー:自宅で1人でお留守番をしていたんです。2階にいたら急に地震が来て、急いで携帯だけ持って外に出た……って感じです。こもり校長:1人でいるときに地震が来たのか……何もなくてよかったよ。ご家族とはすぐに合流できたの?リスナー:家族は、帰省した兄を迎えに遠くまで行っていたんです。1人でパニックになっていたところを、近所の方に助けていただいて避難できました。こもり校長:そうか。昨日の夜はどう過ごしたの?リスナー:地震の影響がない所まで家族で車で行って、車中泊して朝に戻ってきました。こもり校長:それで今は家にいるんだね。家族も一緒にいるの?リスナー:はい。こもり校長:高校3年生ということだけど、受験とか就職とかは決まっているのかな?リスナー:共通テスト(1月13日、14日)が控えていて……。COCO教頭:もうすぐだね!こもり校長:今、受験まっただ中なんだ。この状況で勉強に集中するのは難しいだろうし、不安もあると思うけど……どう?リスナー:最後まで頑張りたいというのはあるんですけど、この地震でなかなか勉強に手が回らなくて……ちょっと不安です。COCO教頭:そうだよね。こもり校長:今は、何をして心を落ち着かせているの?リスナー:昨日の夜は車中泊でつらかったんですけど、空が……毎年、石川は雪が降っているんですけど、今年は暖冬で降っていなくて。外に出たら星がすごく綺麗でした。それがすごく落ち着くというか、綺麗だな……と思って切り替えられました。COCO教頭:そうか~。こもり校長:まだまだ不安に思うことも多いと思うけど、この時間に俺たちはまたここにいるから。俺たちでよければ、また声を届けてね。リスナー:はい。こもり校長:大変なときに、声を届けてくれてありがとう。身の安全を第一にね。リスナー:はい、ありがとうございました。このほかには……・「初詣の途中で地震にあいました。夜も眠れず、いとことゲームをして過ごしました」という新潟県在住の17歳・「小さいときに東日本大震災があったんですけど、明るい未来を信じてください」という宮城県在住の17歳・「昨日は父方の実家で地震にあい、みんなで高台に避難しました。今は電気は大丈夫だけど、余震が続いているし断水しています。GENERATIONS先生が大好きなので、今話せているだけで嬉しいです」という石川県在住の16歳・「被害にあわれたみなさんに、ゆず『タッタ』という曲をおくりたい」という東京都在住の15歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/