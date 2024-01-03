本日1月3日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年冬アニメ作品まとめを公開中。
「弱キャラ友崎くん 2nd STAGE」
- AT-X：2024年1月3日（水）より毎週水曜日21:00～
- TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日22:00～
- BS11：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:00～
- 山口朝日放送：2024年1月21日（日）より毎週日曜日24:45～
「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」
- AT-X：2024年1月3日（水）より毎週水曜日22:30～
- TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日23:30～
- BS日テレ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～
- サンテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～
- テレビ愛知：2024年1月3日（水）より毎週水曜日26:05～（初回27:05～）
- KBS京都：2024年1月4日（木）より毎週木曜日24:30～
「異修羅」
- TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日23:00～
- BS日テレ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:00～
- サンテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:00～
- KBS京都：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:00～
- HTB北海道テレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:55～
- テレビ静岡：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:55～（初回26:05～）
- ミヤギテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:59～
- RKB毎日放送：2024年1月3日（水）より毎週水曜日27:00～
- 長崎放送：2024年1月4日（木）より毎週木曜日25:55～（初回25:40～）
- メ～テレ：2024年1月4日（木）より毎週木曜日26:15～
- チューリップテレビ：2024年1月4日（木）より毎週木曜日26:26～（初回25:56～）
- AT-X：2024年1月5日（金）より毎週金曜日22:30～
- 福井テレビ：2024年1月6日（土）より毎週土曜日25:15～
- 山陰放送：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:00～
- 琉球放送：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:19～（初回25:44～）
- あいテレビ：2024年1月10日（水）より毎週水曜日25:30～
- テレビ新広島：2024年1月10日（水）より毎週水曜日26:00～（初回1話、2話連続放送）
- IBC岩手放送：2024年1月10日（水）より毎週水曜日26:28～
- テレビ新潟：2024年1月10日（水）より毎週水曜日26:59～（初回1話、2話連続放送）
- テレビ山梨：2024年1月10日（水）より毎週水曜日27:00～
- 南日本放送：2024年1月11日（木）より毎週木曜日26:05～
- テレビユー山形：2024年1月13日（土）より毎週土曜日25:58～
「魔法少女にあこがれて」
- AT-X：2024年1月3日（水）より毎週水曜日23:30～
- TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:30～
- BS11：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:30～
- サンテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日25:30～
- KBS京都：2024年1月3日（水）より毎週水曜日26:00～