第102回全国高校サッカー選手権大会3回戦の8試合が2日、首都圏各地で行われた。

前回大会王者の岡山学芸館(岡山)と、初出場で快進撃を続ける名古屋(愛知)の一戦は、試合終了間際に岡山学芸館が追いついてPK戦に突入するも、そのPK戦を制した名古屋が準決勝に進出。前回大会王者を退け、ベスト8に名を連ねた。その準々決勝では、星稜(石川)に4-1で勝利した市立船橋(千葉) と対戦する。

一方、選手権の“常連校”青森山田は、名古屋同様、初出場ながら静岡学園(静岡)を下して3回戦に駒を進めた広島国際学院(広島)に7-0で大勝。2試合連続で1年戦MFが終盤にゴールを挙げる劇的な展開で勝ち上がってきた昌平(埼玉)とベスト4の座をかけて激突する。

その他、U-17日本代表FW名和田我空が決勝点を挙げて神戸弘陵学園(兵庫)との激闘を2-1で制した神村学園(鹿児島) は、“夏の王者”明秀日立をPK戦の末に退けた近江(滋賀)と準々決勝で対戦。堀越(東京A)は1-0で明桜(秋田) に競り勝ち、富山第一(富山)に大勝した佐賀東(佐賀)と国立行きの切符をかけて争うことになった。

3回戦の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。

◆■3回戦・試合結果

岡山学芸館(岡山) 1-1(PK:5-6) 名古屋(愛知)

市立船橋(千葉) 4-1 星稜(石川)

青森山田(青森) 7-0 広島国際学院(広島)

昌平(埼玉) 2-2(PK:5-4) 大津(熊本)

神村学園(鹿児島) 2-1 神戸弘陵学園(兵庫)

明秀日立(茨城) 1-1(PK:2-4) 近江(滋賀)

明桜(秋田) 0-1 堀越(東京A)

佐賀東(佐賀) 5-1 富山第一(富山)

◆■準々決勝・対戦カード

名古屋 vs 市立船橋

青森山田 vs 昌平

神村学園 vs 近江

堀越 vs 佐賀東