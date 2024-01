7月24日に結成20周年を迎えるUNISON SQUARE GARDENが、これを記念したライブを東京・日本武道館で開催することを発表した。

ユニゾンは結成20周年の2024年、「20th Anniversary project“20年目のプロローグ”」と銘打ちさまざまな企画を展開する。この一環となる武道館公演は結成記念日の7月24日と25日、26日の計3日間にわたり開催され、それぞれ異なる内容のライブが行われる。ユニゾンの武道館ライブは2015年7月24日に行った「fun time 724」以来9年ぶり。各公演の詳細は後日発表される。

また7月には20周年を記念したスペシャルボックスのリリースも決定した。こちらの内容も後日発表予定。秋にはこの作品を携えてのツアーも予定されている。

さらに4月にはリバイバルツアーシリーズの第3弾「Revival Tour "Catcher In The Spy"」が開催される。このツアーは2014年リリースのアルバム「Catcher In The Spy」を携えたライブを再現するという企画で、全国8会場10公演が行われる。公式ファンクラブでは1月5日12:00からチケットの先行予約を受け付ける。

UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE

2024年7月24日(水)東京都 日本武道館

2024年7月25日(木)東京都 日本武道館

2024年7月26日(金)東京都 日本武道館

UNISON SQUARE GARDEN「Revival Tour "Catcher In The Spy"」

2024年4月3日(水)大阪府 フェスティバルホール

2024年4月4日(木)大阪府 フェスティバルホール

2024年4月6日(土)長野県 ホクト文化ホール 大ホール

2024年4月9日(火)愛知県 名古屋センチュリーホール

2024年4月12日(金)福岡県 福岡サンパレスホテル&ホール

2024年4月14日(日)岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ

2024年4月17日(水)埼玉県 大宮ソニックシティ

2024年4月19日(金)宮城県 仙台サンプラザホール

2024年4月24日(水)東京都 NHKホール

2024年4月25日(木)東京都 NHKホール