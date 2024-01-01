高松美咲原作によるTVアニメ「スキップとローファー」のキャラクターデザイン・梅下麻奈未描き下ろしによるお正月イラストが到着した。

お正月イラストの公開に併せ、TOKYO MXとTVKで2月20日より第1話から第6話までの再放送が行われることも発表に。再放送では、キャストとスタッフのオーディオコメンタリーも実施される。第1話には岩倉美津未役の黒沢ともよ、監督・シリーズ構成の出合小都美、原作者の高松、第6話には出合、脚本の米内山陽子、P.A.WORKSのアニメーションプロデューサー山本輝氏が出演予定だ。

TVアニメ「スキップとローファー」第1話～第6話再放送

TOKYO MX：2024年2月20日（火）より、毎週火曜日23:00～

TVK：2024年2月20日（火）より、毎週火曜日23:30～

オーディオコメンタリー

第1話

出演者：黒沢ともよ（岩倉美津未役）、出合小都美（監督・シリーズ構成）、高松美咲（原作） ※予定

第6話

出演者：出合小都美（監督・シリーズ構成）、米内山陽子（脚本）、山本輝（P.A.WORKSアニメーションプロデューサー） ※予定

(c)高松美咲・講談社/「スキップとローファー」製作委員会