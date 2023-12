日本ハムは31日、加藤豪将(29)が一般女性と入籍したことを発表した。

球団を通じて寄せられたコメントは以下の通り。

▼ 加藤豪将 コメント

「うれしい時、悲しい時、向かい風の時、いかなる時も笑顔で支えてくれた人生のパートナーと、さらなる無敵な姿をファンの皆さんにお見せしたいです。 Together, we are invincible!!来年もよろしくお願いします」