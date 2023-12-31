計6度宙を舞った阪神・岡田監督 (C) Kyodo News

　▼ 12月31日（日）

目指せARE！アスリートvs芸能人ガチ対決（関西テレビ）※関西ローカル

2023年12月31日(日) 15:45〜17:30

・「プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ　野球対決」

出演者：（阪神）糸原健斗、西純矢（オリックス）西野真弘、安達了一

・「関西駅伝No.1決定戦」

出演者：（阪神）及川雅貴、桐敷拓馬、藤田健斗、佐藤蓮、榮枝裕貴

　（オリックス）池田陵真、曽谷龍平、茶野篤政、齋藤響介、佐藤達也さん（広報）

・「鳥谷×糸井 日本一のおもてなしSP ～優勝なんかなんべんあってもエエですからね～」

出演者：鳥谷敬、糸井嘉男、中野拓夢、佐藤輝明

WBC2023 ザ・ファイナル（TBS）

2023年12月31日(日)17:00～23:45

出演者：近藤健介、周東佑京、岡本和真、村上宗隆

　　　　イチロー(独占インタビュー出演)、ダルビッシュ有(独占インタビュー出演)

　　　　中継ゲスト：ラーズ・ヌートバー

　▼ 1月1日（月）

大谷翔平と千賀滉大「孤高の決断」 運命変えた7月27日の真実（BSテレ東）

2024年1月1日（月）20:00～22:00

出演者：大谷翔平、千賀滉大、松井秀喜、前田健太、吉田正尚、松井稼頭央

山本由伸「感謝の決断」（BSテレ東）

2024年1月1日（月）22:00～22:54

出演者：山本由伸、松井秀喜、前田健太、吉田正尚、松井稼頭央

　▼ 1月2日（火）

痛快！明石家電視台正月SP 阪神タイガース イチバンは誰だ⁉（MBSテレビ）※関西ローカル

2024年1月2日（火）13:30～15:00

出演者：岩崎優、岩貞祐太、坂本誠志郎、青柳晃洋、大山悠輔、木浪聖也、近本光司、大竹耕太郎、中野拓夢、才木浩人

夢対決2024 とんねるずのスポーツ王は俺だ!!　リアル野球BAN対決（テレビ朝日）

2024年1月2日（火）17:00～23:00

出演者：鈴木誠也、近藤健介、甲斐拓也、松本剛、原口文仁

　▼ 1月3日（水）

どん底を味わった サムライたち（BSフジ）

2024年1月3日（水）19:00～20:55

出演者：高津臣吾、中村悠平、山田哲人、田口麗斗、高橋奎二、村上宗隆

　▼ 1月7日（日）

超プロ野球 ULTRA 2024年（日本テレビ）

2024年1月7日（日）14:00～15:55

☆出演者

・阪神：村上頌樹、森下翔太

・広島：森下暢仁、小園海斗

・DeNA：東克樹、山本祐大

・巨人：戸郷翔征、秋広優人

・ヤクルト：田口麗斗、中村悠平

・中日：髙橋宏斗、岡林勇希

・オリックス：小木田敦也、茶野篤政、杉本裕太郎（トークコーナーのみの出演）

・ロッテ：種市篤暉、山口航輝

・ソフトバンク：甲斐野央、柳町達

・楽天：則本昂大、小郷裕哉

・西武：隅田知一郎、古賀悠斗

・日本ハム：河野竜生、万波中正