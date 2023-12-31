▼ 12月31日（日）
目指せARE！アスリートvs芸能人ガチ対決（関西テレビ）※関西ローカル
2023年12月31日(日) 15:45〜17:30
・「プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ 野球対決」
出演者：（阪神）糸原健斗、西純矢（オリックス）西野真弘、安達了一
・「関西駅伝No.1決定戦」
出演者：（阪神）及川雅貴、桐敷拓馬、藤田健斗、佐藤蓮、榮枝裕貴
（オリックス）池田陵真、曽谷龍平、茶野篤政、齋藤響介、佐藤達也さん（広報）
・「鳥谷×糸井 日本一のおもてなしSP ～優勝なんかなんべんあってもエエですからね～」
出演者：鳥谷敬、糸井嘉男、中野拓夢、佐藤輝明
WBC2023 ザ・ファイナル（TBS）
2023年12月31日(日)17:00～23:45
出演者：近藤健介、周東佑京、岡本和真、村上宗隆
イチロー(独占インタビュー出演)、ダルビッシュ有(独占インタビュー出演)
中継ゲスト：ラーズ・ヌートバー
▼ 1月1日（月）
大谷翔平と千賀滉大「孤高の決断」 運命変えた7月27日の真実（BSテレ東）
2024年1月1日（月）20:00～22:00
出演者：大谷翔平、千賀滉大、松井秀喜、前田健太、吉田正尚、松井稼頭央
山本由伸「感謝の決断」（BSテレ東）
2024年1月1日（月）22:00～22:54
出演者：山本由伸、松井秀喜、前田健太、吉田正尚、松井稼頭央
▼ 1月2日（火）
痛快！明石家電視台正月SP 阪神タイガース イチバンは誰だ⁉（MBSテレビ）※関西ローカル
2024年1月2日（火）13:30～15:00
出演者：岩崎優、岩貞祐太、坂本誠志郎、青柳晃洋、大山悠輔、木浪聖也、近本光司、大竹耕太郎、中野拓夢、才木浩人
夢対決2024 とんねるずのスポーツ王は俺だ!! リアル野球BAN対決（テレビ朝日）
2024年1月2日（火）17:00～23:00
出演者：鈴木誠也、近藤健介、甲斐拓也、松本剛、原口文仁
▼ 1月3日（水）
どん底を味わった サムライたち（BSフジ）
2024年1月3日（水）19:00～20:55
出演者：高津臣吾、中村悠平、山田哲人、田口麗斗、高橋奎二、村上宗隆
▼ 1月7日（日）
超プロ野球 ULTRA 2024年（日本テレビ）
2024年1月7日（日）14:00～15:55
☆出演者
・阪神：村上頌樹、森下翔太
・広島：森下暢仁、小園海斗
・DeNA：東克樹、山本祐大
・巨人：戸郷翔征、秋広優人
・ヤクルト：田口麗斗、中村悠平
・中日：髙橋宏斗、岡林勇希
・オリックス：小木田敦也、茶野篤政、杉本裕太郎（トークコーナーのみの出演）
・ロッテ：種市篤暉、山口航輝
・ソフトバンク：甲斐野央、柳町達
・楽天：則本昂大、小郷裕哉
・西武：隅田知一郎、古賀悠斗
・日本ハム：河野竜生、万波中正