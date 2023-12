乃木坂46賀喜遥香「右目が3分の1ぐらいしか開かなくて！」新曲『Monopoly』MV撮影で蚊に刺された！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月28日(木)の放送では、『賀喜遥香! 三大ニュース』と題して2023年を振り返り、特に印象的だった出来事を3つ取り上げました。そのなかから、「人生で初めて、まぶたを蚊に刺される」のエピソードを紹介します。賀喜:たぶん、ファンの方は1人も知らないと思うんですよ。(12月6日リリースの)34枚目シングル「Monopoly」のMV撮影のときに、みんなでラストのサビを踊る撮影があって。その撮影が終わったときぐらいかな? さくちゃん(遠藤さくらさん)に「かっきー、右のまぶたの上、蚊に刺されてるよ」って言われて、鏡を見たらちっちゃくポツってなっていたんですよ。「本当だ! 蚊に刺されるなんて、私鈍感すぎだろ~! へへへっ」とか言ってしゃべってたんです(笑)。それで、お家に帰って寝て起きたら、右目がもう3分の1ぐらいしか開かなくて……! 前がほぼ見えてないんですよね。「なんだこれ!?」と思って、鏡を見たらめちゃめちゃ右目が腫れてて! お休みだったので自分で皮膚科に行って……目の上を刺されているんで、「眼科? 皮膚科? どっちだ!?」って迷ったんですけど。皮膚科に行って塗り薬と飲み薬をもらって、1日中まぶたを氷で冷やしていたら次の日にはめちゃめちゃ引いてて。その日は、「乃木坂工事中」の収録があったんです。めっちゃ冷やしてメイクでごまかしたら、誰にも気づかれなくて。その放送を見たファンの方にもたぶん気づかれなくていなくて、「よかった~」って(笑)。ギリギリセーフでした! 撮影が1日前だったら、私はもう目が腫れたまんま“眼帯マン”でテレビに出ていただろうし(笑)。病院にも行くのも遅れていたら絶対に“眼帯マン”になっていたから、ギリギリセーフでよかった~って(笑)。ギリギリセーフの経験をしましたね。蚊は私の目が魅力的だったのかな?(笑)。でも目の上だから気づくだろう、って自分でも思うんですよね(笑)。この写真はどこにも出せないし、誰にも見せられないっていうのが悲しかったので、ここで話しました(笑)。――「Monopoly」オンエア後……賀喜:この曲と一緒に年末を走り抜けたな、っていう感覚ですね。MV撮影も結構前だなって思いましたね。センターに立たせていただいていますけど、やっぱり何回やっても慣れない……。覚悟はできているかもしれないですけど、慣れっていうのはなくて。だからMV撮影の日も「かっこよくダンス決めるぞ!」「こういう顔決めるぞ!」って思って頑張ったのに、蚊に刺されてましたからね。本当に決まらないな~って思いますね(笑)。だからどうだろう……? 蚊に刺された話をしちゃったから、この曲を流したら「賀喜はこのときに、蚊に刺されてたのか……!」ってファンの人に思われちゃいそうだけど(笑)。そうなんです、蚊に刺されてたんです。そんな私も愛してください(笑)。このほかのニュースは、「4期生メンバーとクリスマス会」「乃木坂46初の神宮公演4日間」でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/