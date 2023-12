乃木坂46賀喜遥香「あ～、メンバーっていいな」清宮レイ宅での同期クリスマス会を報告

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月28日(木)の放送では、『賀喜遥香! 三大ニュース』と題して2023年を振り返り、特に印象的だった出来事を3つ取り上げました。そのなかから、「4期生メンバーとクリスマス会」のエピソードを紹介します。賀喜:24日のクリスマスイブがオンラインミートアンドグリートで、20時とかに終わったんです。そのあとに、4期生の田村真佑ちゃんと清宮レイちゃんと、筒井あやめちゃんと弓木奈於ちゃんと柴田柚菜ちゃんと、卒業した早川聖来ちゃんで、レイちゃんの家でクリスマス会をやりました!帰り道にスーパーに寄ったんですけど、あやめん(筒井あやめさん)が「チョコフォンデュしたい!」って言ったので、イチゴとか買ったり。レイちゃん家にローストビーフもあって、弓木奈於ちゃんがお料理上手だから、レイちゃんと一緒にサラダとか作ってくれたり。あと、テレビで『ホーム・アローン』を流しました~! 奈於ちゃんは、その後にもう1個お仕事があったから途中で帰っちゃったんですけど……。レイちゃん家がすっごく居心地がよくて、結構みんなで遅くまでしゃべってましたね。それがすごく楽しかったです。去年のクリスマスイブはレイちゃんが何でかいなかったんだけど、同じようなメンバーで聖来のお家でクリスマス会をやったりして、それが毎年の楽しみになっているんですよね。だから「来年もやりたいね~!」っていう話をして、解散しました。楽しかったです! こういうときに、「あ~、メンバーっていいな」って思うんですよね(笑)。終わり際には、あやめんが“おねむ”になっちゃって……(笑)。「眠いね~あやめん眠いね~」って枕と毛布をあやめんにかけて、ホットカーペットの上で寝させて。それを他のメンバーで眺めながら「はぁ……天使やな~」って、あやめんを眺める会もやりました(笑)。そういうのもいっぱいあって楽しかったです! また来年もやりたいなって思いました!このほかのニュースは、「人生で初めて、まぶたを蚊に刺される」「乃木坂46初の神宮公演4日間」でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/