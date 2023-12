乃木坂46賀喜遥香「不安を抱えながらやっていました」1、2期生が卒業、新体制で挑んだ神宮公演

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月28日(木)の放送では、『賀喜遥香! 三大ニュース』と題して2023年を振り返り、特に印象的だった出来事を3つ取り上げました。そのなかから、今夏に開催された「乃木坂46初の神宮公演4日間」のエピソードを紹介します。賀喜:今年の『真夏の全国ツアー2023』の千秋楽は神宮公演でした。今までは3日間とかだったんですけど、4日間(8月25日~8月28日)っていうのが初で。しかも、4日間全部晴れで! なんなら月も見えるし、流れ星も流れるみたいなすごい天気だったんですよね。それプラス、今年の始めに1期生、2期生の先輩方が全員卒業されたから、3、4、5期生の新体制での初めての真夏の全国ツアーでした。私たち後輩からすると、神宮ライブってやっぱり先輩方のイメージが強くて。今までも先輩方にくっついてというか……言い方が難しいけど、背中を見てやるのばっかりだったから。自分たちだけでできるのか、走りきれるのか、っていう不安がやっぱりすごくて……。各々が、そういう不安を抱えながらやっていました。でも、終わってみたら大成功っていうか……(笑)。自分たちで言うのもあれなんですけど大成功で! このライブを終えたことによって、もちろん絆も深まったし、絆もまた生まれたりもしたし。メンバー1人ひとりもそうだし、グループ全体の自信にもつながったっていうか。「私たちも、ここでまだできる!」「いていいんだ! 大丈夫なんだ!」「もっと頑張ろう!」みたいな。もう1回前を向けるというか、すっごく不思議な力があったライブだなって思うんですよね。このツアーでは、初めて沖縄でのライブもさせていただけたり、北海道も行けたり。北から南まで行ってからの神宮だったので、余計にみんなの気合いが入ったライブだったなって思いますね。しかもこのライブでも、1月1日から「乃木坂LOCKS!」の講師になる井上和ちゃんが頑張ってくれて……! 始まる前もプレッシャーがすごいだろうに、泣きそうになりながら“煽り”を頑張っていたりして、「入ってまだ2年とかで、すごいなこの子は!」って思ったライブでしたね。私にとっては、スタッフさんとの一番の思い出もこのライブでした。このほかのニュースは、「人生で初めて、まぶたを蚊に刺される」「4期生メンバーとクリスマス会」でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/