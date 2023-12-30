明日12月31日深夜23:45からTBS系にて放送される「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」のタイムテーブルが発表された。
「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！」は毎年恒例の年越し音楽特番。さまざまなアーティストたちのパフォーマンスが5時間15分にわたって届けられる。23:45からの番組冒頭パートにはWEST.、GENERATIONS 、s**t kingz、SUPER BEAVER、Da-iCE、T.M.Revolution、乃木坂46、yamaが出演。年をまたいだ0:00台はINI、imase、Conton Candy、櫻坂46、女王蜂、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、Little Glee Monster、LE SSERAFIM、新しい学校のリーダーズ、日向坂46、Mrs. GREEN APPLEが盛り上げる。
その後、1:00台では「2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー」と題して、ENHYPEN、THE RAMPAGE、Travis Japanらがパフォーマンス。2:00台ではCHEMISTRYとDa-iCEが「スパロウズ」で、yamaとキタニタツヤが「憧れのままに」でコラボレーションする。3:00台には「2024年 期待のアーティストメドレー」と題し、崎山蒼志、羊文学、MAZZEL、由薫らが楽曲を披露。番組終盤の4:00台には内田雄馬、OCTPATH、鈴木愛理、chelmico、超特急らが出演する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」
2023年12月31日（日）23:45～2024年1月1日（月）5:00
タイムテーブル＆歌唱曲
23:45～
＜いくぜ！2024！年忘れヒットメドレー＞
- WEST.「ええじゃないか」
- GENERATIONS 「ワンダーラスト」
- s**t kingz「No End feat. 三浦大知」
- SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
- Da-iCE「スターマイン」
- T.M.Revolution「WHITE BREATH」
- 乃木坂46「おひとりさま天国」
- yama「春を告げる」
0:00～
＜2024年 新年開幕ヒットソングメドレー＞
- INI「FANFARE」
- imase「NIGHT DANCER」
- Conton Candy「ファジーネーブル」
- 櫻坂46「桜月」
- 女王蜂「メフィスト」
- BE:FIRST「Boom Boom Back」
- マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
- Little Glee Monster「UP TO ME！」
- LE SSERAFIM「Perfect Night」
- 新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」
- 日向坂46「One choice」
- Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「StaRt」
1:00～
＜2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー＞
- ENHYPEN「Sweet Venom」
- THE RAMPAGE「100degrees」
- Travis Japan「LEVEL UP」
- 乃木坂46「Monopoly」
- 三浦大知「能動」
- WEST.「FICTION」
- AKB48「アイドルなんかじゃなかったら」
- キタニタツヤ「青のすみか」
- JO1「Trigger」
- GENERATIONS「Diamonds」
- SUPER BEAVER「グラデーション」
- Da-iCE「Kartell」
- DA PUMP「Use Your Body」
- 西川貴教「FREEDOM」
- milet「Anytime Anywhere」
- yama「slash」
2:00～
- IMP.「CRUISIN'」
- アイナ・ジ・エンド ※歌唱曲未発表
- asmi「開青」
- ano ※歌唱曲未発表
- 家入レオ「BINKAN」
- ＝LOVE「ラストノートしか知らない」
- 川崎鷹也「愛の歌」
- CHEMISTRY×Da-iCE「スパロウズ」
- ザ・クロマニヨンズ「あいのロックンロール」
- s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」
- シャイトープ「tengoku」
- Tani Yuuki「kotodama」
- Novelbright「面影」
- Perfume「Moon」
- THE BEAT GARDEN「Start Over」
- 平井大「Symphony」
- FUNKY MONKEY BΛBY'S「YOU」
- yama×キタニタツヤ「憧れのままに」
3:00～
＜2024年 期待のアーティストメドレー＞
- 崎山蒼志「燈」
- DXTEEN「Brand New Day」
- ≠ME「アンチコンフィチュール」
- 羊文学「more than words」
- FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
- MAZZEL「Carnival」
- 由薫「星月夜」
- AARON「ユニーク」
- Omoinotake「モラトリアム」
- Hi-Fi Un！corn「U&I」
- FANTASTICS「STARBOYS」
- BREAKERZ「Angelic Smile」
- モーニング娘。'24「すっごいFEVER！」
4:00～
- 内田雄馬「Joyful」
- OCTPATH「OCTAVE」
- 男澤直樹「Behind the moonlight」
- 神はサイコロを振らない「What's a Pop?」
- カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Chair」
- 鈴木愛理「最強の推し！」
- chelmico「Question」
- 超特急「Lesson ll」
- ≒JOY「スイートシックスティーン」
- ねぐせ。「グッドな音楽を」
- パンダドラゴン「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」
- 藤原さくら「daybreak」
- FLOW「GO!!!」
- WATWING「I don't care」
- ONE N' ONLY「Freaking Happy」
※各時間枠内とメドレー内は五十音順