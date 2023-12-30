明日12月31日深夜23:45からTBS系にて放送される「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」のタイムテーブルが発表された。

「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！」は毎年恒例の年越し音楽特番。さまざまなアーティストたちのパフォーマンスが5時間15分にわたって届けられる。23:45からの番組冒頭パートにはWEST.、GENERATIONS 、s**t kingz、SUPER BEAVER、Da-iCE、T.M.Revolution、乃木坂46、yamaが出演。年をまたいだ0:00台はINI、imase、Conton Candy、櫻坂46、女王蜂、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、Little Glee Monster、LE SSERAFIM、新しい学校のリーダーズ、日向坂46、Mrs. GREEN APPLEが盛り上げる。

その後、1:00台では「2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー」と題して、ENHYPEN、THE RAMPAGE、Travis Japanらがパフォーマンス。2:00台ではCHEMISTRYとDa-iCEが「スパロウズ」で、yamaとキタニタツヤが「憧れのままに」でコラボレーションする。3:00台には「2024年 期待のアーティストメドレー」と題し、崎山蒼志、羊文学、MAZZEL、由薫らが楽曲を披露。番組終盤の4:00台には内田雄馬、OCTPATH、鈴木愛理、chelmico、超特急らが出演する。

TBS系「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」

2023年12月31日（日）23:45～2024年1月1日（月）5:00

タイムテーブル＆歌唱曲

23:45～

＜いくぜ！2024！年忘れヒットメドレー＞

WEST.「ええじゃないか」

GENERATIONS 「ワンダーラスト」

s**t kingz「No End feat. 三浦大知」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

Da-iCE「スターマイン」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

乃木坂46「おひとりさま天国」

yama「春を告げる」

0:00～

＜2024年 新年開幕ヒットソングメドレー＞

INI「FANFARE」

imase「NIGHT DANCER」

Conton Candy「ファジーネーブル」

櫻坂46「桜月」

女王蜂「メフィスト」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

Little Glee Monster「UP TO ME！」

LE SSERAFIM「Perfect Night」

新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」

日向坂46「One choice」

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「StaRt」

1:00～

＜2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー＞

ENHYPEN「Sweet Venom」

THE RAMPAGE「100degrees」

Travis Japan「LEVEL UP」

乃木坂46「Monopoly」

三浦大知「能動」

WEST.「FICTION」

AKB48「アイドルなんかじゃなかったら」

キタニタツヤ「青のすみか」

JO1「Trigger」

GENERATIONS「Diamonds」

SUPER BEAVER「グラデーション」

Da-iCE「Kartell」

DA PUMP「Use Your Body」

西川貴教「FREEDOM」

milet「Anytime Anywhere」

yama「slash」

2:00～

IMP.「CRUISIN'」

アイナ・ジ・エンド ※歌唱曲未発表

asmi「開青」

ano ※歌唱曲未発表

家入レオ「BINKAN」

＝LOVE「ラストノートしか知らない」

川崎鷹也「愛の歌」

CHEMISTRY×Da-iCE「スパロウズ」

ザ・クロマニヨンズ「あいのロックンロール」

s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」

シャイトープ「tengoku」

Tani Yuuki「kotodama」

Novelbright「面影」

Perfume「Moon」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

平井大「Symphony」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「YOU」

yama×キタニタツヤ「憧れのままに」

3:00～

＜2024年 期待のアーティストメドレー＞

崎山蒼志「燈」

DXTEEN「Brand New Day」

≠ME「アンチコンフィチュール」

羊文学「more than words」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

MAZZEL「Carnival」

由薫「星月夜」

AARON「ユニーク」

Omoinotake「モラトリアム」

Hi-Fi Un！corn「U&I」

FANTASTICS「STARBOYS」

BREAKERZ「Angelic Smile」

モーニング娘。'24「すっごいFEVER！」

4:00～

内田雄馬「Joyful」

OCTPATH「OCTAVE」

男澤直樹「Behind the moonlight」

神はサイコロを振らない「What's a Pop?」

カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Chair」

鈴木愛理「最強の推し！」

chelmico「Question」

超特急「Lesson ll」

≒JOY「スイートシックスティーン」

ねぐせ。「グッドな音楽を」

パンダドラゴン「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」

藤原さくら「daybreak」

FLOW「GO!!!」

WATWING「I don't care」

ONE N' ONLY「Freaking Happy」

※各時間枠内とメドレー内は五十音順