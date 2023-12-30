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明日12月31日深夜23:45からTBS系にて放送される「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」のタイムテーブルが発表された。

「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！」は毎年恒例の年越し音楽特番。さまざまなアーティストたちのパフォーマンスが5時間15分にわたって届けられる。23:45からの番組冒頭パートにはWEST.、GENERATIONS 、s**t kingz、SUPER BEAVER、Da-iCE、T.M.Revolution、乃木坂46、yamaが出演。年をまたいだ0:00台はINI、imase、Conton Candy、櫻坂46、女王蜂、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、Little Glee Monster、LE SSERAFIM、新しい学校のリーダーズ、日向坂46、Mrs. GREEN APPLEが盛り上げる。

その後、1:00台では「2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー」と題して、ENHYPEN、THE RAMPAGE、Travis Japanらがパフォーマンス。2:00台ではCHEMISTRYとDa-iCEが「スパロウズ」で、yamaとキタニタツヤが「憧れのままに」でコラボレーションする。3:00台には「2024年 期待のアーティストメドレー」と題し、崎山蒼志、羊文学、MAZZEL、由薫らが楽曲を披露。番組終盤の4:00台には内田雄馬、OCTPATH、鈴木愛理、chelmico、超特急らが出演する。

TBS系「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」

2023年12月31日（日）23:45～2024年1月1日（月）5:00

タイムテーブル＆歌唱曲

23:45～

＜いくぜ！2024！年忘れヒットメドレー＞

  • WEST.「ええじゃないか」
  • GENERATIONS 「ワンダーラスト」
  • s**t kingz「No End feat. 三浦大知」
  • SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
  • Da-iCE「スターマイン」
  • T.M.Revolution「WHITE BREATH」
  • 乃木坂46「おひとりさま天国」
  • yama「春を告げる」

0:00～

＜2024年 新年開幕ヒットソングメドレー＞

  • INI「FANFARE」
  • imase「NIGHT DANCER」
  • Conton Candy「ファジーネーブル」
  • 櫻坂46「桜月」
  • 女王蜂「メフィスト」
  • BE:FIRST「Boom Boom Back」
  • マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
  • Little Glee Monster「UP TO ME！」
  • LE SSERAFIM「Perfect Night」
  • 新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」
  • 日向坂46「One choice」
  • Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「StaRt」

1:00～

＜2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー＞

  • ENHYPEN「Sweet Venom」
  • THE RAMPAGE「100degrees」
  • Travis Japan「LEVEL UP」
  • 乃木坂46「Monopoly」
  • 三浦大知「能動」
  • WEST.「FICTION」
  • AKB48「アイドルなんかじゃなかったら」
  • キタニタツヤ「青のすみか」
  • JO1「Trigger」
  • GENERATIONS「Diamonds」
  • SUPER BEAVER「グラデーション」
  • Da-iCE「Kartell」
  • DA PUMP「Use Your Body」
  • 西川貴教「FREEDOM」
  • milet「Anytime Anywhere」
  • yama「slash」

2:00～

  • IMP.「CRUISIN'」
  • アイナ・ジ・エンド ※歌唱曲未発表
  • asmi「開青」
  • ano ※歌唱曲未発表
  • 家入レオ「BINKAN」
  • ＝LOVE「ラストノートしか知らない」
  • 川崎鷹也「愛の歌」
  • CHEMISTRY×Da-iCE「スパロウズ」
  • ザ・クロマニヨンズ「あいのロックンロール」
  • s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」
  • シャイトープ「tengoku」
  • Tani Yuuki「kotodama」
  • Novelbright「面影」
  • Perfume「Moon」
  • THE BEAT GARDEN「Start Over」
  • 平井大「Symphony」
  • FUNKY MONKEY BΛBY'S「YOU」
  • yama×キタニタツヤ「憧れのままに」

3:00～

＜2024年 期待のアーティストメドレー＞

  • 崎山蒼志「燈」
  • DXTEEN「Brand New Day」
  • ≠ME「アンチコンフィチュール」
  • 羊文学「more than words」
  • FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
  • MAZZEL「Carnival」
  • 由薫「星月夜」
  • AARON「ユニーク」
  • Omoinotake「モラトリアム」
  • Hi-Fi Un！corn「U&I」
  • FANTASTICS「STARBOYS」
  • BREAKERZ「Angelic Smile」
  • モーニング娘。'24「すっごいFEVER！」

4:00～

  • 内田雄馬「Joyful」
  • OCTPATH「OCTAVE」
  • 男澤直樹「Behind the moonlight」
  • 神はサイコロを振らない「What's a Pop?」
  • カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Chair」
  • 鈴木愛理「最強の推し！」
  • chelmico「Question」
  • 超特急「Lesson ll」
  • ≒JOY「スイートシックスティーン」
  • ねぐせ。「グッドな音楽を」
  • パンダドラゴン「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」
  • 藤原さくら「daybreak」
  • FLOW「GO!!!」
  • WATWING「I don't care」
  • ONE N' ONLY「Freaking Happy」

※各時間枠内とメドレー内は五十音順