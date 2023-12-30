ナイジェリアサッカー連盟は30日、アフリカ・ネーションズカップに臨むナイジェリア代表のメンバーを発表した。
2013年以来4度目の優勝を目指すナイジェリア代表は、開催国コートジボワールと同じグループA。14日に中央ギニア代表、18日にコートジボワール代表、22日にギニアビサウ代表と対戦する。なお、大会の決勝戦は2月11日に予定されている。
“スーパー・イーグルス”（チームの愛称）を率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・ペセイロ監督は、FWヴィクター・オシムヘンやMFウィルフレッド・ディディら主力を順当に選出。その他、アデモラ・ルックマンやヴィクター・ボニフェイス、アレックス・イウォビら欧州5大リーグで活躍する実力者が揃った。
ナイジェリア代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
スタンリー・ヌワビリ（チッパ・ユナイテッド／南アフリカ）
フランシス・ウゾホ（オモニア／キプロス）
レケ・オジョ（エニンバ／ナイジェリア）
▼DF
ウィリアム・トロースト・エコング（PAOK／ギリシャ）
ブライト・オサイ・サムエル（フェネルバフチェ／トルコ）
オラ・アイナ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ザイドゥ・サヌジ（ポルト／ポルトガル）
ブルーノ・オニェマエチ（ボアヴィスタ／ポルトガル）
セミ・アジャイ（ウェスト・ブロムウィッチ／イングランド）
カルヴィン・バッシー（フルアム／イングランド）
チドジー・アワジーム（ボアヴィスタ／ポルトガル）
ケネス・オメルオ（カスムパシャ／トルコ）
▼MF
ウィルフレッド・ディディ（レスター／イングランド）
ラファエル・オニェディカ（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ジョー・アリボ（サウサンプトン／イングランド）
フランク・オニェカ（ブレントフォード／イングランド）
アレックス・イウォビ（フルアム／イングランド）
▼FW
ケレチ・イヘアナチョ（レスター／イングランド）
サムエル・チュクウェゼ（ミラン／イタリア）
モーゼス・サイモン（ナント／フランス）
アデモラ・ルックマン（アタランタ／イタリア）
ヴィクター・オシムヘン（ナポリ／イタリア）
ヴィクター・ボニフェイス（レヴァークーゼン／ドイツ）
アーメド・ムサ（スィヴァススポル／トルコ）
ウマル・サディク（レアル・ソシエダ／スペイン）