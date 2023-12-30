セネガルサッカー協会は29日、アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）に臨むセネガル代表のメンバーを発表した。
連覇を狙うセネガル代表はグループCに入っており、1月15日にガンビア代表、同19日にカメルーン代表、同23日にギニア代表と対戦する。なお、大会の決勝戦は2月11日に行われる。
チームを率いるアリウ・シセ監督は、現在はサウジアラビアでプレーするGKエドゥアール・メンディ、DFカリドゥ・クリバリ、FWサディオ・マネといった、前回大会の制覇に貢献したベテランを順当に招集。また、MFパプ・マタル・サールやFWニコラス・ジャクソンら、期待の俊英も選出された。
AFCONに臨むセネガル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
エドゥアール・メンディ（アル・アハリ／サウジアラビア）
モリー・ディアウ（クレルモン／フランス）
セニー・ディエン（ミドルズブラ／イングランド）
▼DF
ユスフ・サバリ（ベティス／スペイン）
クレパン・ディアタ（モナコ／フランス）
カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ムサ・ニアカテ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
アブドゥ・ディアロ（アル・アラビ／カタール）
フォーモース・メンディ（ロリアン／フランス）
ニアカテ・ンジャイ（トロワ／フランス）
アブドゥライェ・セック（マッカビ・ハイファ／イスラエル）
フォデ・バロ・トゥーレ（フルアム／イングランド）
イスマイル・ヤコブス（モナコ／フランス）
▼MF
ラミーヌ・カマラ（メス／フランス）
パペ・マタル・サール（トッテナム／イングランド）
シェイフ・クヤテ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ナンパリス・メンディ（RCランス／フランス）
パプ・ゲイェ（マルセイユ／フランス）
パテ・シス（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
イドリッサ・ゲイェ（エヴァートン／イングランド）
▼FW
ニコラス・ジャクソン（チェルシー／イングランド）
アブダラ・シマ（レンジャーズ／スコットランド）
アビブ・ディアロ（アル・シャバブ／サウジアラビア）
イリマン・エンディアイエ（マルセイユ／フランス）
イスマイラ・サール（マルセイユ・フランス）
サディオ・マネ（アル・ナスル／サウジアラビア）
ブライユ・ディア（サレルニターナ／イタリア）