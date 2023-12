セリエA第18節の4試合が29日に行われた。

首位インテルは、敵地でジェノアと対戦。42分にマルコ・アルナウトヴィッチが先制点を挙げたものの、前半アディショナルタイムにコーナーキックで追いつかれる。後半もお互いにチャンスシーンを作ったが、試合を決めるゴールは生まれず、1-1のドローに終わった。

ホームにフロジノーネを迎えたラツィオは、58分にPKで相手の先制を許して追いかける展開となる。それでも、70分にバレンティン・カステジャーノス、72分にグスタフ・イサクセンが立て続けにゴールネットを揺らし、逆転成功。84分にパトリックがダメ押しの3点目を挙げ、連勝で2023年をしめくくった。先発出場したラツィオのMF鎌田大地は、見せ場を作れずに66分での交代となった。

ナポリはホームでモンツァと対戦。フヴィチャ・クヴァラツヘリアを中心に何度か決定機を生み出したが、相手GKミケーレ・ディ・グレゴーリオの牙城を崩すことはできなかった。逆に、68分にはモンツァにPKを献上してしまったものの、これは守護神アレックス・メレトがセーブ。試合はスコアレスドローに終わった。なお、ナポリのワルテル・マッツァーリ監督は、審判への抗議で試合終盤に退場となった。

トリノと対戦したフィオレンティーナは、83分にルカ・ラニエリが挙げた1点を守り切り、ウノゼロ勝利。3連勝で暫定4位に浮上した。

セリエA第18節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■セリエA第18節

▼12月29日(金)

フィオレンティーナ 1-0 トリノ

ナポリ 0-0 モンツァ

ジェノア 1-1 インテル

ラツィオ 3-1 フロジノーネ

▼12月30日(土)

20:30 アタランタ vs レッチェ

23:00 カリアリ vs エンポリ

23:00 ウディネーゼ vs ボローニャ

26:00 ミラン vs サッスオーロ

26:00 ヴェローナ vs サレルニターナ

28:45 ユヴェントス vs ローマ

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 インテル(45/+34)

2位 ユヴェントス(40/+15)

3位 ミラン(33/+11)

4位 フィオレンティーナ(33/+9)

5位 ボローニャ(31/+9)

6位 ローマ(28/+11)

7位 ナポリ(28/+7)

8位 ラツィオ(27/+2)

9位 アタランタ(26/+8)

10位 トリノ(24/-3)

11位 モンツァ(22/-2)

12位 レッチェ(20/-4)

13位 ジェノア(20/-4)

14位 フロジノーネ(19/-8)

15位 サッスオーロ(16/-7)

16位 ヴェローナ(14/-8)

17位 ウディネーゼ(14/-13)

18位 カリアリ(13/-15)

19位 エンポリ(12/-20)

20位 サレルニターナ(9/-22)