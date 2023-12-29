TVアニメ「『HIGH CARD』season 2」第1話「#13 KNIGHTMARE」の冒頭2分間の映像が放送に先がけて公開された。
2024年1月8日に放送開始される「『HIGH CARD』season 2」。冒頭映像ではオンエアに先んじて物語のアバンを楽しめる。また「HIGH CARD」のピクチャーオーディオドラマ全12話が、1月9日より毎週火曜日にYouTubeのKADOKAWA Anime Channel、「HIGH CARD」の公式X（旧Twitter）、公式TikTokにて配信されることが決定。原作者である武野光書き下ろし脚本とキャラクター原案・えびも描き下ろしイラストで、オリジナルの新規録り下ろしボイスドラマが展開される。
メディアミックスプロジェクト「HIGH CARD」は、異能力を与える“エクスプレイングカード”を巡る抗争や、カードを回収するスパイ組織に加入したフィンと、その仲間たちを描く物語。今年1月にseason1が放送された。
TVアニメ「『HIGH CARD』season 2」
放送情報
AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日20:00～
TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日22:30～
BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～
KBS京都：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～
テレビ愛知：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:35～
配信情報
DMM TV / アニメタイムズ / Lemino / ABEMA / AnimeFesta / アニメ放題 / FOD / クランクイン！ビデオ / J:COM STREAM / auスマートパスプレミアム / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / TELASA / ニコニコチャンネル / HAPPY！動画 / バンダイチャンネル / ビデオマーケット / Hulu / Prime Video / ふらっと動画 / マンガUP！ / music.jp / milplus / U-NEXT / ビデックス
スタッフ
原作：TMS / 河本ほむら / 武野光
監督：和田純一
シリーズ構成：黒栁尚己
脚本：山下憲一 / 犬飼和彦 / 永井真吾
キャラクター原案：えびも
キャラクターデザイン・総作画監督：河野のぞみ
総作画監督：渡辺真由美
キーアニメーター・アクション作画監督：望月俊平 / 羽山淳一 / 田野光男
キーアニメーター・エフェクト作画監督：橋本敬史
色彩設計：南木由実
美術監督：大西穣 / 丹伊田輝彦（ビッグスタジオ）（J.C.STAFF）
撮影監督：國井智行
CG監督：内山正文
編集：伊藤利恵（森田編集室）
カードデザイン：BALCOLONY.
コンセプトアート：れおえん（FLAT STUDIO）
音響監督：はたしょう二
音響効果：倉橋裕宗
音楽：高橋諒
アニメーション制作：スタジオ雲雀
制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ
製作：HIGH CARD Project
キャスト
フィン・オールドマン：佐藤元
クリス・レッドグレイヴ：増田俊樹
レオ・コンスタンティン・ピノクル：堀江瞬
ウェンディ・サトー：白石晴香
ヴィジャイ・クマール・シン：梅原裕一郎
バーナード・シモンズ：山路和弘
セオドール・コンスタンティン・ピノクル：小野大輔
オーウェン・オールデイズ：島崎信長
バン・クロンダイク：関智一
ティルト：豊永利行
ゼノン：松岡禎丞
バースト：沢城みゆき
グレッグ・ヤング：森川智之
シュガー・ピース：高橋李依
ノーマン・キングスタット：関俊彦
ブリスト・ブリッツ・ブロードハースト：武内駿輔
ブランディ・ブルーメンタール：園崎未恵
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)TMS/HIGH CARD Project