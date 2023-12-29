TVアニメ「『HIGH CARD』season 2」第1話「#13 KNIGHTMARE」の冒頭2分間の映像が放送に先がけて公開された。

2024年1月8日に放送開始される「『HIGH CARD』season 2」。冒頭映像ではオンエアに先んじて物語のアバンを楽しめる。また「HIGH CARD」のピクチャーオーディオドラマ全12話が、1月9日より毎週火曜日にYouTubeのKADOKAWA Anime Channel、「HIGH CARD」の公式X（旧Twitter）、公式TikTokにて配信されることが決定。原作者である武野光書き下ろし脚本とキャラクター原案・えびも描き下ろしイラストで、オリジナルの新規録り下ろしボイスドラマが展開される。

メディアミックスプロジェクト「HIGH CARD」は、異能力を与える“エクスプレイングカード”を巡る抗争や、カードを回収するスパイ組織に加入したフィンと、その仲間たちを描く物語。今年1月にseason1が放送された。

TVアニメ「『HIGH CARD』season 2」

放送情報

AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日20:00～

TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日22:30～

BS11：2024年1月8日（月）より毎週月曜日23:00～

KBS京都：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～

サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:00～

テレビ愛知：2024年1月8日（月）より毎週月曜日26:35～

配信情報

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スタッフ

原作：TMS / 河本ほむら / 武野光

監督：和田純一

シリーズ構成：黒栁尚己

脚本：山下憲一 / 犬飼和彦 / 永井真吾

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン・総作画監督：河野のぞみ

総作画監督：渡辺真由美

キーアニメーター・アクション作画監督：望月俊平 / 羽山淳一 / 田野光男

キーアニメーター・エフェクト作画監督：橋本敬史

色彩設計：南木由実

美術監督：大西穣 / 丹伊田輝彦（ビッグスタジオ）（J.C.STAFF）

撮影監督：國井智行

CG監督：内山正文

編集：伊藤利恵（森田編集室）

カードデザイン：BALCOLONY.

コンセプトアート：れおえん（FLAT STUDIO）

音響監督：はたしょう二

音響効果：倉橋裕宗

音楽：高橋諒

アニメーション制作：スタジオ雲雀

制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

製作：HIGH CARD Project

キャスト

フィン・オールドマン：佐藤元

クリス・レッドグレイヴ：増田俊樹

レオ・コンスタンティン・ピノクル：堀江瞬

ウェンディ・サトー：白石晴香

ヴィジャイ・クマール・シン：梅原裕一郎

バーナード・シモンズ：山路和弘

セオドール・コンスタンティン・ピノクル：小野大輔

オーウェン・オールデイズ：島崎信長

バン・クロンダイク：関智一

ティルト：豊永利行

ゼノン：松岡禎丞

バースト：沢城みゆき

グレッグ・ヤング：森川智之

シュガー・ピース：高橋李依

ノーマン・キングスタット：関俊彦

ブリスト・ブリッツ・ブロードハースト：武内駿輔

ブランディ・ブルーメンタール：園崎未恵

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)TMS/HIGH CARD Project